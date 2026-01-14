Ahora

El alegato de Manuel Carrasco contra el racismo en Lo de Évole: "Nosotros fuimos un pueblo emigrante"

Jordi Évole inaugura la nueva temporada de Lo de Évole de la mano del cantautor onubense Manuel Carrasco, que se abre en canal en esta entrevista.

Manuel Carrasco protagoniza el próximo programa de Lo de Évole, que se emitirá este domingo. El cantautor onubense inaugura la nueva temporada con una entrevista en profundidad en la que habla de su carrera, de su vida personal y de su visión de la sociedad actual.

En un momento de la conversación, Jordi Évole le plantea una situación hipotética: "¿A ti te llega un hijo tuyo del cole y te dice que los menas esos son unos delincuentes?". Carrasco, padre de dos hijos, responde con convicción: "No, eso a mí no me pasa".

El artista recuerda que España también fue un país de emigrantes y critica con firmeza a quienes alimentan el discurso racista: "Realmente es intentar engañar a la gente con lo más básico... y la gente, por desgracia, cae".

Este domingo, en laSexta, arranca la nueva temporada de Lo de Évole, con Manuel Carrasco como primer invitado.

