EEUU, a por Groenlandia

Trump pide a la OTAN "encabezar" el camino para que EEUU se haga con Groenlandia y ve "inaceptable" cualquier otra opción

Entre líneas Horas antes de la reunión clave para decidir el futuro de Groenlandia, Trump intensifica la presión para obligar a Dinamarca y los países de la Alianza Atlántica a asumir el control estadounidense de la isla ártica para evitar que caiga en manos de China o Rusia.

El presidente de EEUU, Donald Trump, antes de subir al Air Force OneEl presidente de EEUU, Donald Trump, antes de subir al Air Force OneAgencia AP
El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este miércoles que con Groenlandia en "manos" de su país la OTAN será mucho más eficaz y agregó que "cualquier cosa menos que eso es inaceptable". "La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable", expresó Trump en un mensaje en su red Truth Social.

El líder estadounidense volvió a defender su interés sobre la estratégica isla, bajo soberanía danesa, justo el mismo día en que representantes de Dinamarca, Groenlandia y EEUU celebran un encuentro para tratar las intenciones de Washington de anexionarse el territorio. La capital estadounidense será sede de ese encuentro en el que participarán el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

"Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Es vital para la 'Cúpula Dorada' que estamos construyendo", agregó el mandatario estadounidense en referencia al ambicioso sistema de defensa antimisiles que ha propuesto para proteger el país desde el espacio. Según Trump, "la OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ¡y eso no va a suceder!".

"Militarmente, sin el vasto poder de Estados Unidos, -precisa- gran parte del cual construí durante mi primer mandato y que ahora estoy elevando a un nivel nuevo y aún más alto, la OTAN no sería una fuerza eficaz ni disuasoria, ¡ni de lejos! Ellos lo saben, y yo también".

Dinamarca y Groenlandia, cuyo estatuto de autonomía reconoce el derecho de autodeterminación de la isla, han criticado las amenazas estadounidenses, a la vez que se han abierto a aumentar la cooperación con Washington.

