¿Qué vídeo quieres que gane el imbécil de la semana?

¿Quién quieres que gane El Imbécil de la Semana?

¡Llega el momento de votar el imbécil de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos El imbécil de la semana. Estas son las opciones:

Cubo. Dos hombres tratan de mover un cubo de plástico gigante. No lo sujetan bien y uno de ellos acaba atrapado en su interior.

Ciclista. Este hombre decide atravesar un paso de agua con la bicicleta. Cuando parece que lo consigue, la corriente le acaba volcando.

Puente. Un hombre se lanza con la goma elástica por un puente. Ha escogido mal el tamaño y eso provoca que acabe chocando.

Drag queen. Una drag queen trata de bajar del techo apoyándose en una columna de sillas. Coloca mal el pie y acaba en el suelo.

Salto. Quiere hacer una voltereta hacia atrás para saltar al agua y se golpea la cabeza contra el muro de piedra.

Trampolín. Un joven intenta lanzarse de espaldas desde un trampolín. Al hacerlo resbala y golpea con su barbilla contra la tabla.

Palmera. Un hombre trata de subirse a la parte más alta de una palmera. Cuando lo consigue, se parte y el hombre cae al suelo.

Bicicleta. Un hombre circula en bicicleta por la cornisa de un edificio. Salta con la intención de caer de pie, pero acaba comiéndose el suelo.

Cangrejo. Un joven se acerca un enorme cangrejo a su pecho. Este aprovecha para cerrar las pinzas y pellizcarle los pezones.

Carpintero. Un carpintero derriba una pasarela de madera. Al golpearla, se parte y hace que el hombre caiga.

¡Vota por tu vídeo favorito!