¡Vota!
¿Qué vídeo quieres que gane el Imbécil de la semana?
El sábado votaremos Imbécil de la semana. Estas son las opciones:
PLATAFORMA.- Un joven trata de bajar de una plataforma rotatoria tras hacerse la foto. La cámara da la vuelta, llega a toda velocidad e impacta contra él.
RELOJ.- Una profesora trata de sacar el reloj de la pared de su clase. A la hora de bajar no pone el pie bien y eso hace que acabe cayendo.
VACA.- Un ciclista se cruza con una vaca en una carretera, reduce la velocidad y se cae. La vaca al ver la caída ridícula no dice ni mu.
SEÑAL.- Un hombre se agarra a una señal y comienza a agitarla. Lo hace de tal manera que la rompe y le cae sobre la cabeza.
ESCALADA.- Una mujer trata de escalar en un parque infantil. No ve que hay una barra enfrente suyo y la golpea con la cabeza.
REMOLQUE.- Un grupo de amigos salta en un remolque. A la que el conductor arranca, uno de ellos se desequilibra y a punto está de caer a la carretera.
CAÍDA.- Una mujer corre por un muelle de madera para saltar al mar. Se pasa de velocidad, resbala y se desliza por el suelo. Finalmente, cae al agua.
EQUILIBRIO.- Una chica trata de hacer un reto de internet que consiste en sentarse con las piernas cruzadas mientras mantiene el equilibrio sobre sus tacones de aguja. No lo consigue y acaba cayendo de la mesa en la que estaba colocada.
SURFISTA.- Una chica intenta bajar de su pádel surf cuando llega a una plataforma. Calcula mal las distancias y acaba recibiendo un golpe en la cara.
BOLARDO.- Un joven corre por la calle. Al hacerlo, se le bajan los pantalones y topa contra un bolardo.