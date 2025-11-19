¿Qué vídeo quieres que gane el IMBÉCIL DEL AÑO?

Ahora

¡Llega el momento de votar el IMBÉCIL DEL AÑO! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos EL IMBÉCIL DEL AÑO. Estas son las opciones:

MOTORISTA: Un motorista se sienta sobre su manillar y saluda a cámara. Al hacerlo, pierde el equilibrio y cae a la carretera.

CUBO: Dos jóvenes esconden un petardo debajo de un cubo. Después uno de ellos se sienta sobre él y recibe el impacto de la explosión.

COHETE: Un joven trata de batear los cohetes que le lanzan. No logra esquivar a uno de ellos y le acaba dando en la cara.

BUCEO: Una pareja bucea en una piscina. Uno de ellos está tan pendiente de la cámara que les graba que acaba chocando contra un muro.

HOGUERA: Un hombre trata de impresionar a sus hijos saltando por encima de una hoguera. Lo hace con tantas dudas que se acaba quemando cuando el pie se resbala y cae sobre el fuego.

CHUPITO:Un joven intenta beberse un chupito en llamas. Cuando se lleva el alcohol a la boca, se quema y se lo derrama por encima, acabando con la cara y el jersey llenos de fuego.

ARO: Dos jóvenes intentan pasar por dentro de un aro en llamas. Pero lo hacen a la vez y en direcciones opuestas y eso hace que choquen con sus cabezas.

SPIDERMAN: Un Spiderman trata de dar una voltereta hacia atrás desde lo alto de silla. Al impulsarse, rompe la silla y cae mal.

CAMILLA: Unos jóvenes presentan su nuevo modelo de camilla. Se olvidan de sujetar del paciente y eso hace que al levantarla, éste acabe en el suelo.

CHAMPÁN: Un joven se baja los pantalones. Después deja que un amigo se acerque con una botella de champán y la abra para darle con el tapón en su entrepierna.

