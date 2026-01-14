¿Qué vídeo quieres que gane el Arusotros de la semana?

¡Llega el momento de votar el Arusotros de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos Arusotros. Estas son las opciones:

Código penal. Los Reyes le han traído el Código Penal. - Con este niño los Reyes Magos también han acertado de lleno. Le han traído el Código Procesal Penal. El pequeño no puede contener la emoción: "Por mis santas hostias, justo lo que pedí".

Oso. Le gasta una broma a un compañero de trabajo disfrazándose de oso. - Este hombre se disfraza de oso para asustar a su compañero de trabajo. Se esconde a la vuelta de la esquina y cuando llega el amigo sale disparado haciendo el oso y el chico sale corriendo asustado.

Nevera. La señora (¿distraída?) mete al niño en la nevera. - Esta mujer india anda hablando por teléfono mientras lleva a su hijo en brazos. Tan absorta con la conversación está que abre la nevera y deja al niño en el interior. No es hasta un buen rato después, cuando su marido le pregunta por el pequeño, cuando se da cuenta de que no tiene ni idea de dónde ha dejado al niño, que aguarda paciente a que lo saquen de ahí.

Foto. En la foto familiar, el tío se quedó dormido. - Durante una reunión familiar, los miembros de este clan argentino quisieron tomarse una foto para el recuerdo. ¿El problema? El tío se había quedado dormido en la cama. Así que, para salvar el problema, no dudaron en ponerse a su alrededor para poder salir todos en la instantánea.

Ronquido. Mandahué... roncar y que tu mujer use un avión para imitar el sonido. - Mientras un hombre duerme y ronca, su mujer decide usar un avión de juguete para replicar el sonido de la aeronave con sus ronquidos.

¡Elige tu vídeo favorito!

