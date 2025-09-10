¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Este sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

Guardería: En el primer día de guardería en China, los niños llegan llorando y gritando como locos. Los padres los arrastran, los cogen por todos lados mientras los niños gritan y lloran desconsoladamente sin parar.

Pillada: Este es el momento en que una mujer sorprende a su marido en plena calle, cuando éste conducía su coche lleno de mujeres por la ciudad. Entre gritos, acusaciones y mucha confusión, el hombre trata de darle explicaciones a la mujer, mientras las mujeres aprovechan para huir del vehículo.

Tigre: Lo que iba a ser un baño tranquilo para un hombre de la India se convirtió en un momento de terror cuando un tigre asomó como si nada por la ventana, mirándole fijamente.

Serpiente: En Rajasthan, la India, un maharajá conocido como Bhopa tiene un pequeño percance durante una procesión. Una serpiente le muerde la lengua y, lejos de quitársela rápidamente, exhibe lo que acaba de suceder a los devotos que se encuentran en el lugar. Posteriormente, el hombre decide beber leche del mismo cuenco en el que está bebiendo el reptil.

Conductor: Un repartidor se volvió viral tras convertirse en mensajero de un desamor. Durante una entrega, una mujer le pidió que llamara “cobarde” al destinatario (que era su presunta pareja) junto con otros insultos. Al llegar, el conductor entregó el paquete y repitió con humor el mensaje, recordándole además pagar el servicio. La escena provocó risas y reacciones en redes por la mezcla de despecho y la actitud relajada del conductor.

Desfile: En Brasil, durante la inauguración del nuevo curso escolar, una profesora se desequilibra en pleno desfile ante la atenta mirada de las autoridades del lugar después de torcerse el pie sin querer. A pesar de que intenta agarrarse a una compañera, termina cayendo al suelo de rodillas.

Barbacoa: Un hombre habla por teléfono mientras hace una barbacoa. Pero al colgar, deja el móvil en la barbacoa provocando que estalle en llamas. Como solución, coge el móvil con una espátula, y lo lanza al sofá, prendiéndole fuego también.

Micrófono: En China, una cantante se acerca a un fan que quiere darle un regalo. Sin embargo, al entrelazar las manos, el chico no la suelta, provocando la caída de la artista en pleno concierto. Molesta y presa de la rabia por la caída, la cantante le propina un microfonazo en la cabeza al fan.

Anciano: Este es el espectacular momento en una carretera de Nueva York en que un vehículo sobrevuela por todos los carriles. El conductor, de 70 años, salió de una vía de servicio, se desvió por un terraplén y salió volando. A pesar de la espectacularidad, logró escapar con heridas leves.

Estrellano: Una cámara de seguridad capta el instante en que un anciano de 90 años impacta a toda velocidad contra un centro de estética y parte del edificio queda completamente derrumbado. Al parecer, el hombre iba borracho y no calculó correctamente la velocidad en una curva. El vehículo queda absolutamente destrozado y el conductor, por suerte, se encuentra en el hospital recuperándose de las heridas sufridas tras el impacto.