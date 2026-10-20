¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

EXTRA UN TRICICLO DE CARGA SE LEVANTA POR EL EXCESO DE PESO Y ACABA VOLCANDO EN CHINA: En Anhui (China), un triciclo de carga circula por una carretera con tanta mercancía que la parte delantera se eleva del suelo mientras el vehículo continúa avanzando. Al intentar cruzar un pequeño puente, el conductor pierde el control y el triciclo se desvía hacia una zanja situada junto a la carretera. El vehículo acaba volcando y toda la carga queda esparcida por los alrededores.

UN PEATÓN GOLPEADO EN LA CABEZA POR UNA BARRERA DE PEAJE: En Cuddalore, India, un peatón cruza por un carril de peaje justo cuando la barrera baja y le golpea directamente en la cabeza. El hombre pierde el equilibrio y acaba en el suelo, aunque consigue recuperarse sin sufrir heridas graves.

NO VE A LA CLIENTA Y UN POCO MÁS Y LE DA UN INFARTO: En China, un trabajador limpia una tienda de zumos mientras escucha música, sin darse cuenta de que acaba de entrar una clienta. Cuando se gira y la ve, pega tal brinco que está a punto de acabar en el suelo. Con semejante reacción, la clienta también se lleva un buen susto.

LA ATRACCIÓN DEL BARCO GIRATORIO: En Vietnam, un paseo en una barca giratoria acaba con el barquero perdiendo el equilibrio y cayendo encima de uno de los pasajeros. La caída hace que entre agua en la embarcación, que está a punto de volcar, aunque finalmente consigue mantenerse a flote. Por suerte, los dos salen ilesos y acaban riéndose de lo ocurrido.

EL BAILE DE NAO NAO, EL REY DEL POLLO FRITO: Un cocinero de Linyi, China, se ha convertido en un fenómeno viral por servir los platos bailando y haciendo coreografías con las ollas de pollo recién hechas. Se llama Zhang Yuanzhang y su restaurante se ha vuelto tan popular que algunos clientes recorren cientos de kilómetros para verlo en acción. El problema es que prepara cada plato al momento y baila con cada pedido, así que las esperas son cada vez más largas.

LA BROMA PUDO ACABAR MUY MAL: Un hombre se prepara para lanzarse al río con una cuerda, confiado después de ver cómo lo hace uno de sus amigos. Lo que no sabe es que su compañero le ha cambiado el agarre por otro sin cuerda y, cuando se lanza, acaba directamente en el agua. Por suerte, no se hace daño, aunque sus amigos se ríen de lo lindo.

TRIPLE ACCIDENTE DEL CONDUCTOR: En Maranhao, Brasil, un conductor de 61 años se sube a la acera y se estrella contra la puerta de una tienda. Pero la cosa no acaba ahí, al volver a la carretera, choca contra un motorista que cae al suelo. Y, como si no fuera suficiente, vuelve a acelerar, se sube otra vez a la acera y acaba empotrado contra el mismo establecimiento. El motorista sufre heridas leves y los daños son materiales.

AL MOTORISTA LE HAN QUITADO SU ASIENTO: En Tuticorin, India, un joven mira el móvil sentado en su moto aparcada cuando un coche pasa a toda velocidad y lo tira al suelo. El vehículo golpea la moto y pasa rozando al chico, que acaba en el suelo en cuestión de segundos.

DESPIDEN AL DIFUNTO JUGANDO AL BINGO: En Buenaventura, Colombia, una familia decide jugar al bingo durante el velatorio de un ser querido. Los familiares se reúnen alrededor de los cartones y convierten la despedida en un momento para compartir juntos.

UNAS GALLINAS JUEGAN A VOLEY: En Paraguay, un grupo de gallinas y un gallo montan un partido de voleibol en pleno gallinero. Utilizan un globo como pelota y la malla como red, y se pasan el globo de un lado a otro a picotazos. Como sigan así, el próximo paso es que el gallo pida el VAR.