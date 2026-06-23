¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! Diez candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

GAVIOTA. LA GAVIOTA SE CACHONDEA Un hombre intenta hacer el pino junto a una gaviota que lo observa atentamente. Durante el intento, pierde el equilibrio y cae de forma repentina. La gaviota lo mira con desprecio y al final incluso se ríe.

PARQUE. HOMBRE CAE DE UN PARQUE DE JUEGOS INFANTILES.- Durante una fiesta infantil en Brasil, un hombre, con aparente sobrepeso, decide lanzarse sobre unas cuerdas desde lo alto de un parque infantil. Tal y como vemos en las imágenes, el hombre, con dificultad, va cayendo piso por piso por las cuerdas hasta llegar al suelo, bajo la atenta mirada de todos los presentes.

DENTADURAS. PASEN Y PRUEBEN SUS DENTADURAS POSTIZAS.- En Brasil, en una feria popular, varios clientes prueban diferentes modelos de dentaduras postizas directamente en el puesto para comprobar cuál se adapta mejor antes de comprarlas.

LÁTIGO. OJO CON EL MEDIADOR DEL LÁTIGO.- En Brasil, una pelea entre dos hombres se convirtió en un verdadero espectáculo. Mientras los dos se empujaban el uno al otro, apareció un tercer individuo montado a caballo y con un látigo en la mano, con la intención de separar la confusión. Pero plan no salió como se esperaba: perdió el equilibrio, cayó y se quedó atrapado en el caballo.

COLUMPIO. DEL COLUMPIO AL AGUA.- Una pareja se sube juntos a un columpio. Sin embargo, el peso de ambos hace que la estructura ceda durante el movimiento y los dos pierdan el equilibrio. En cuestión de segundos, acaban cayendo directamente al agua

PANTALONES. SE LE BAJAN LOS PANTALONES Y EL PERRO NO AYUDA .- Dos hombres intentan meter en el interior de su casa una placa para obrar. De repente, a uno de ellos se le caen los pantalones hasta los tobillos. Cuando el señor intenta subirlos, el perro de la familia empieza a molestarle para impedírselo.

CRISTIANO. UN AFICIONADO CONGOLEÑO SE MOFA DE CRISTIANO RONALDO.- Ha cantado la famosa canción de Cristóbal Soria, ¿dónde está CR7?

PARAPENTE. UN PARAPENTE A MOTOR ATROPELLA A TRES PERSONAS EN UNA PLAYA.- En Turquía, un parapentista a motor ha perdido el control durante el despegue en un playa y ha embestido a dos personas en la orilla. Los tres acabaron con lesiones leves.

SACERDOTE. LA MUJER EMPUJA AL SACERDOTE Y ESTE CAE DEL ESTRADO.- En Brasil, una mujer irrumpe en plena misa y empuja a un sacerdote llamado Marcelo Rossi. La mujer accede al estrado por una rampa lateral, empuja unas cajas de sonido, esquiva al personal de seguridad y, finalmente, alcanza al sacerdote, al que empuja en mitad de la celebración.

CANTANTE. CANTANTE CAE CUANDO CANTA “POR QUÉ TE FUISTE".- En Bolivia, un cantante sufre una aparatosa caída en pleno concierto mientras interpreta una canción de Juan Gabriel. El artista está completamente concentrado en su actuación y, al darse la vuelta sobre el escenario, no se da cuenta de que tiene un altavoz justo detrás. Tropieza con él y cae al suelo de forma inesperada.

¡Vota por tu vídeo favorito!

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