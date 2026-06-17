¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

GATOS.- Dos gatos tratan de salir de una habitación. Uno de ellos lo hace con un enorme salto. El otro usa la cabeza y sencillamente abre la puerta de la valla que les cerraba el paso.

MÓVIL.- Esta chica demuestra su adicción al teléfono móvil. A pesar de que está haciéndose la manicura, la mujer, con las manos ocupadas, utiliza la lengua para utilizar su red social favorita

MASCOTA.- En Brasil, la mascota de Brasil protagoniza un momento tan inesperado como divertido. La mascota tropieza y cae al suelo. Con el golpe, la cabeza del disfraz, que representa a un pollito, se desprende por completo del cuerpo del muñeco, dejando al descubierto a la persona que se encuentra en su interior y provocando las risas de los presentes.

TEJAS.- Un hombre descubre que su pareja le ha sido infiel. En ese momento, se sube al tejado de la casa y comienza a retirar varias tejas, causando daños en la estructura del inmueble. Durante su momento de furia, casi pierde el equilibrio y sufre una caída, aunque logra evitarla en el último momento.

ABUELOS.- En Brasil, una pareja de ancianos salta en una cama elástica. Tantas ganas le ponen que al final provocan que la estructura vuelque y que ellos acaben en el suelo.

CAMILLA.- Un traslado termina en un incidente cuando intentan introducir la camilla en un camión de bomberos. Los profesionales levantan la camilla a pulso para subirla al vehículo. Sin embargo, cuando están a punto de completar la maniobra, la camilla pierde el equilibrio y se vuelca, provocando que el paciente caiga al suelo.

MUÑECO.- Un grupo de personas asiste a un curso de reanimación cardiopulmonar para aprender técnicas básicas de primeros auxilios. Durante la práctica con un maniquí de entrenamiento, una de las participantes realiza las maniobras mientras otra intenta incorporarse, pero pierde el equilibrio y cae sobre el muñeco, aplastando el maniquí.

MUNDIAL..- Una familia se reúne para ver el mundial en casa del abuelo y al encender la tele ven como el yayo de 80 años tiene varias páginas porno guardadas en el televisor. Una de las tres niñas pequeñas que hay en el comedor señala la ventana anal preguntando qué es.

SKATER.- En México, Simi se sube a un skate con la intención de demostrar sus habilidades, pero la aventura dura apenas unos segundos. Nada más comenzar a avanzar, pierde el equilibrio y cae al suelo, demostrando que los comienzos nunca son fáciles.

DERRUMBE.- En China, una mujer se encuentra en el baño de su vivienda cuando, de forma repentina, parte de la estructura de la casa se derrumba sobre ella. Las imágenes muestran cómo los escombros caen desde el techo y la golpean en la cabeza.