¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Este domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

Loro. Un joven escucha la alarma de su móvil y la apaga. El problema es que su loro se aprende el sonido y lo imita de manera que no se puede apagar.

Niña. Esta niña está aprendiendo a decir la letra R y va diciendo varias palabras que ha aprendido. Hasta que al final suelta de golpe: “Mierda”.

Pasarela. Una mujer desfila por una pasarela en un centro comercial ante la atenta mirada de varios espectadores. Al volver, el pie de la mujer se dobla, provocando que se desequilibre y su posterior caída al suelo.

Paciente. En Tailandia, los paramédicos que trasladaban a un paciente en ambulancia se arrancaron a cantar y tocar palmas para calmar al angustiado hombre. Al subir, comenzó a comportarse de forma violenta, lo que hizo temer que pudiera llegar a ser agresivo y se le ató a una camilla durante el trayecto al hospital. Sin embargo, fue la música de los profesionales lo que consiguió tranquilizarle.

Spiderman. Este es el momento en que Spiderman intenta bajar por una pared tocando una acordeón. La misión es difícil y acaba fracasando.

Pizza. En un restaurante hindú, un pizzero está haciendo malabares con una base de pizza. Tras tirarla por detrás de él para sorprender a unos niños, esta le cae a uno de ellos en la cabeza.

Escenario. El cantante David Ruiz, del Grupo argentino Dale Q Va, ha sido engullido por la tarima del escenario mientras actuaba en San Francisco. El cantante dio un salto y acabó hundido bajo el escenario. (No se rompió nada pero acabó dolorido durante días. La caída es similar a la que sufrió el año pasado el cantante italiano Gigione).

Motorista. En Brasil, una moto baja rápidamente por una calle. Cuando entra en un cruce debe esquivar a un coche que le venía de cara para no chocar contra él y, de la maniobra, acaba metiéndose en el interior del baño de una gasolinera. El conductor fue trasladado al hospital para recibir atención médica de las heridas sufridas.

Jefe. Este hombre le da un toque de atención a una de sus trabajadoras. Cuando se gira la chica se burla de él imitándolo. Luego los vemos a ellos dos revisando el momento en una pantalla.

Bar. En Brasil, una conductora ha golpeado con su coche a los clientes de la terraza de un bar mientras hacía marcha atrás. La conductora se ha dado a la fuga. Los clientes atropellados han sufrido golpes leves.