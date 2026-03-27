¿Qué vídeo quieres que se clasifique para la gran final del Súper Imbécil?

¿Quién quieres que gane 'El Súper Imbécil' de la temporada? Hacia la final

¡Llega el momento de votar el mejor IMBÉCIL de los últimos tres meses! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Estos son los candidatos de la primera ronda del Súper Imbécil:

LEÑADOR.- Un leñador está cortando una rama de un árbol subido a una escalera. Cuando por fin lo consigue, la rama cae golpeándole y tirándolo al suelo.

BICICLETA.- En Brasil, el propietario de un bar estaba promocionando una oferta de su establecimiento llevando dos cervezas mientras conducía su bicicleta. Como iba sin manos, ha perdido el equilibrio y se ha caído al suelo

CUERDA.- Un joven ata una cuerda a un camión para que le lleve con su monopatín. En pleno trayecto se levanta, pierde el equilibrio y cae, siendo arrastrado durante unos cuantos metros.

VALLA.- Un chico se prepara para lanzarse al agua desde una barandilla, pero al hacerlo el pie le resbala y cae de espaldas sobre el cemento, pegándose un tremendo mamporrazo.

CAMA.- Una mujer llega a su casa bastante perjudicada. Sube las escaleras con dificultad y se tira de plancha a la cama, pero está demasiado lejos del colchón y aterriza en el suelo.

ESCALERA.- Un chico salta los endebles peldaños de madera de una escalera. Con el primer impacto se doblan, pero con el segundo se rompen y él acaba colgando de los brazos.

COHETE.- Un joven enciende un cohete y levanta el brazo, pero el cohete no despega. Una vez en llamas no lo suelta de la mano y eso hace que explote a su lado.

HORMIGAS.- Un joven se coloca en su entrepierna una planta llena de hormigas y comienza a hablar a cámara. Las hormigas le muerden y eso hace que acabe el vídeo por los suelos.

TARZÁN.- Este hombre calcula mal la longitud de la liana y al lanzarse hacia un lago colgando de ella, acaba chocando de lleno contra una roca que sobresale del agua.

PALA.- Dos hombres pretenden mover un pesado objeto haciendo palanca. Pero pesa tanto que uno de ellos sale volando, mientras que el tronco que estaban usando golpea al otro en la cabeza.