¿Qué vídeo quieres que se clasifique para la gran final del Arusoros?

Estos son los candidatos de la segunda ronda de Arusoros:

Pelo.- Este niño tiene las cosas muy claras. La madre le dice que tiene el pelo muy largo y que se lo corte porque sino parecerá una niña. A lo que el niño responde que no tiene problema y que si le dicen eso, les enseñará sus testículos.

Gato.- Un hombre coloca una cámara de vigilancia en casa para vigilar al gato. Cuando gira la cámara para ver dónde está el felino, se lo encuentra justo delante mirando directamente a la cámara.

Olla.- Estas impactantes imágenes muestran cómo una mujer ha cambiado el volante de su coche por una olla llena de comida. Mientras conduce con una mano maniobrando con las asas de la olla, con la otra, moja pan y se lleva la comida a la boca

Cama.- Un niño que dormía junto a su padre se ha caído de la cama en plena noche. El padre, al oír el ruido, se ha asustado y ha terminado cayéndose como el niño

Helado.- Un hombre va de pasajero en una moto cargando una silla. Aprovechando que lleva los brazos alzados, un amigo le pasa un helado por el sobaco y luego lo mete en la boca del conductor, que acaba con arcadas.

Router.- En Nairobi, este hombre se ha vuelto viral por su peculiar forma de ganarse la vida. Tal y como vemos en las imágenes, camina con un router Wi-Fi sobre la cabeza para ofrecer conexión a los usuarios a pie de calle a cambio de una tarifa previamente estipulada.

Meteorólogo.- Un meteorólogo de San Petersburgo, llamado Yuri Dormidontov, da inicio a la temporada de primavera en directo. Sin embargo, justo cuando la está anunciando, sufre una aparatosa caída junto a su patinete, justo frente a las cámaras, y cae hacia el suelo. En invierno, este hombre ya se había hecho viral por estornudar y quedar con la nariz con un moco colgando.

Abuelo.- Frente a su casa, un anciano es emboscado por un perro de gran tamaño. En el momento de la confrontación, el hombre golpea al perro con su chaqueta y logra sujetarlo con las manos hasta lanzarlo lejos, deteniendo la agresión de manera sorprendente. Los usuarios que ven el video reaccionan asombrados, impresionados por la fuerza y rapidez con que el anciano se defiende frente al ataque. La escena genera mezcla de tensión y admiración, recordando que incluso situaciones peligrosas pueden resolverse con reflejos y determinación.

Bendición.- En Brasil, un novio está tan emocionado en el altar que protagoniza este divertido momento. Justo cuando el sacerdote levanta la mano para darle la bendición oficial, el hombre interpreta el gesto de forma errónea y le "choca los cinco" ante la mirada de todos los asistentes. La alegría de casarse le juega una mala pasada en pleno enlace.

Ronquidos. Algunos ronquidos son insoportables.- Una esposa graba a su marido mientras duerme. Durante el sueño profundo del hombre, sus ronquidos alcanzan tal intensidad que incluso llegan a asustar a la mujer, quien comenta que solo quiere descansar pero no puede. No sabemos qué estará soñando el hombre, pero ni una moto hace tanto ruido. Una de las preguntas más recurrentes de los usuarios en redes sociales es cómo es posible que él no se despierte con sus propios ronquidos.