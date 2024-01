Christopher Nolan ha comparado 'The Curse' con la primera temporada de 'Twin Peaks' y ha dicho que "no se parece a nada que haya visto antes en televisión". Todo un halago viniendo de un director de cine como Nolan que es especialista en historias inesperadas. El cineasta nominado al Oscar por la dirección de 'Oppenheimer' ha participado como moderador en una mesa redonda con los creadores de 'The Curse' Bennie Safdie y Nathan Fielder.

Durante el encuentro aseguró haber visto todos los episodios y se mostró entusiasmado con la ficción. Nolan destaca especialmente el tono que se mantiene a lo largo de toda la serie que el director compara con la primera temporada de 'Twin Peacks', de David Lynch. En esa charla, el director da la enhorabuena a Safdie y Fielder por "una serie increíble".

Sobre el tono, Safdie explica que es lo que define la serie y que era algo que querían que estuviera presente en toda la historia. Para dar con ello, explica como le influyó una serie como Colombo en la que hay escenas en la que se ve al detective dar todos los pasos para hacer una llamada de teléfono sin que pase nada, pero que en todo momento estás esperando que pase algo. Ese es el estado de alerta en el que se mantiene el público viendo 'The Curse'. Además, el creador cuenta como la música es también un elemento importante para lograr esa atmósfera.

De qué trata la serie

La serie trata sobre una pareja de recién casados Whitney (Emma Stone) y Asher Siegel (Nathan Fielder) que llevan a la pequeña comunidad de Española en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, su filosofía de vida responsable con el medio ambiente y también su proyecto para crear viviendas completamente ecológicas, llamadas pasivas. Su experiencia en esa comunidad está siendo grabada para hacer un reality show del excéntrico productor Dougie.

Poco a poco, los acontecimientos van llevando a la pareja a una deriva en la que se ven atrapados en una red de ambigüedades éticas y morales, mientras intentan mantener su relación a flote.

Es complicado contar mucho más sobre 'The Curse' sin destripar la trama. En España, la serie mantiene el título en inglés que en castellano se puede traducir como "la maldición".

En la mesa redonda sobre esta comedia negra, Nolan ha destacado la peculiaridad de la serie en un momento en el que hay tanta oferta televisiva: "Hay muchos contenidos en televisión y esta serie únicamente era posible en la anarquía de la era del 'streaming'", ha asegurado. Además, ha animado a quienes solo han visto el primer episodio a seguir adelante con la serie porque aunque "quizá sientan hacia dónde va la historia y crean que saben hacia dónde va, realmente no lo saben".

Quiénes son los creadores y los protagonistas de 'The Curse'

Uno de los actores del reparto de 'Oppenheimer', Benny Safdie, es cocreador y coprotagonista de 'The Curse' junto con Nathan Fielder, conocido también por 'The Rehersal', otra serie que está entre el experimento y la comedia. Safdie es un guionista y actor conocido entre otros títulos por los guiones de 'Diamantes en bruto' o 'Good time' y que también ha formador parte del reparto de 'Licorize Pizza' o 'Fragmentos de mujer', entre muchas otras películas.

Nathan Fielder interpreta el papel del protagonista Asher Siegel mientras que a su pareja Whitney le da vida la estrella Emma Stone, también nominada como mejor actriz al Oscar por su papel en 'Poor things', la película de Yorgos Lanthimos que opta a 11 estatuillas. Bennie Safdie interpreta al excéntrico productor de realities, Dougie.

Durante la mesa redonda, Safdie ha explicado explicaba cómo surgió su relación con Fielder y como a lo largo de los años empezaron a darle forma a la idea de 'The Curse', a raíz de una anécdota que le sucedió al propio Fielder en Los Ángeles. El actor explica que cuando llegó desde Canadá necesitaba un teléfono móvil y al ir a comprarlo se encontró con una mujer que pedía dinero y él le dijo que no tenía, a lo que ella respondió: "Yo te maldigo". Como no podía quitarse aquellas palabras de la cabeza fue a un cajero y le dio 20 dólares y se aseguró de que la maldición desaparecía, si es que eso es posible.

Sobre los personajes, Nolan ha destacado que consiguen que se les quiera a pesar de que resultan antipáticos y de que son personas cuestionables. Y los creadores comentan entre risas como es posible que los protagonistas de 'The Cruse' caigan tan mal, cuando en otras series el público empatiza con personajes que son asesinos y matan a gente.

Dónde se puede ver 'The Curse'

La serie protagonizada por Nathan Fielder y Emma Stone se puede ver en SkyShowtime en España, los primeros cinco capítulos ya están disponibles y los cinco últimos se estrenarán el 16 de febrero.