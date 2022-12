Termina el año y, aunque la última semana del año no viene demasiado cargada, sí que hay títulos interesantes. Netflix estrena un thriller de espías en el que se mezclan intrigas personales y políticas y que promete mantener al público enganchado a la pantalla. También llegan a la plataforma 'Machos Alfa', de Laura y Alberto Caballero, y ya el 1 de enero se estrena la nueva serie de atracos 'Caleidoscopio', con Paz Vega entre los protagonistas. HBO Max muestra en su nueva serie documental el lado más personal del chef José Andrés en un viaje por España junto a sus hijas.

Netflix

'Treason' -26 de diciembre de 2022

La carrera de Adam Lawrence, formado por el MI6, parece consolidada. Hasta que, de repente, su pasado regresa en la forma de Kara, una espía rusa, y se ve obligado a cuestionarse todo y a todos los que lo rodean. Kara, Adam y la esposa de este, Maddy, forjan una relación a tres bandas en la que todos intentan destapar los secretos del resto y manejar sus conexiones políticas y diplomáticas mientras se aferran a su vida privada y sus seres queridos.

'Machos Alfa' -30 de diciembre de 2022

El fin del patriarcado es inminente. Con la masculinidad en plena crisis, cuatro amigos cuarentones ven cómo pierden su trono, sus privilegios y su identidad. Hace años habrían sido los machos alfa al mando de sus relaciones, sus trabajos y sus vidas, pero les ha tocado vivir en la era de la igualdad; en una sociedad con nuevas reglas que los ponen en su sitio y demuestran lo patéticos que son.

'Caleidoscopio' -1 de enero de 2023

Giancarlo Esposito, Paz Vega y Tati Gabrielle protagonizan esta nueva serie de atracos que innova en el aspecto narrativo al presentar ocho episodios sin numerar para que cada persona elija el orden en que quiere verlos. Titulados con colores, cada episodio es una pieza del rompecabezas de corrupción, codicia, venganza, maquinación, lealtad y traición que es 'Caleidoscopio'. Inspirada libremente en un hecho real, trata de una banda de ladrones experimentados que quiere conseguir el mayor botín de la historia abriendo una cámara acorazada supuestamente inexpugnable mientras la ciudad es asolada por un huracán. La ficción abarca desde 25 años antes del golpe hasta seis meses después.

HBO Max

'José Andrés & Family in Spain' -27 de diciembre de 2022

Este nuevo título sigue al famosísimo chef solidario José Andrés en una aventura gastronómica por España, su tierra natal, con sus tres hijas criadas en Estados Unidos, Carlota, Inés y Lucía Andrés. Su viaje es una celebración de la comida y la cultura españolas, guiados por la pasión de José por la comida y su historia personal en España. En la vibrante ciudad de Barcelona, ​​cerca de donde comenzó su carrera en el famoso el Bulli, José Andrés les muestra a sus hijas algunas de las cocinas creativas más elevadas del mundo. En Madrid se deleitan con deliciosos platos clásicos como el cordero a fuego lento, los churros y los dulces horneados originalmente para la monarquía. Mientras viajan por Andalucía, se deleitan con el codiciado atún rojo recién sacado del mar, y en Valencia, se sumergen en los secretos para hacer la paella perfecta. Junto con la deliciosa comida, hay aventuras, desde volar en parapente por el paisaje volcánico de Lanzarote en las Islas Canarias hasta ordeñar cabras para aprender cómo se elabora un queso muy especial en Asturias. En cada parada del camino, se encuentran con expertos locales, célebres chefs y viejos amigos, que les revelan secretos y tradiciones y cocinan platos exquisitos.

Filmin

'The Larkins' T 2-27 de diciembre de 2022

Su primera temporada fue un éxito rotundo. Solo en Inglaterra, la entrega de 6 episodios de una hora cada uno conquistó a más de 4 millones de espectadores en su estreno convirtiéndose en todo un fenómeno. En la segunda temporada veremos a la familia Larkin entrar en conflicto con sus nuevos vecinos, los Jerebohms, a los que interpretan Morgana Robinson y Julian Rhind Tutt. Por otro lado, veremos la boda de Charley y un nuevo romance de Primrose Larkin.

AMC+

'Documentary Now' T4 -29 de diciembre de 2022

Estamos ante una serie irónica, sagaz e inteligente a la que será fácil engancharse aunque uno no haya visto ninguna de sus temporadas precedentes. Ésta, que es la cuarta aunque se presente como la 53ª, seguirá la senda de las anteriores. Se trata de parodias de documentales conocidos, cada capítulo está dedicado a un documental específico. Ya pudimos ver en el pasado los falsos documentales de títulos como 'Grey Gardens', 'Sandy Passage', 'The War Room' o 'The Bunker'. Sobre la nueva entrega sabemos que incluirá parodias de los documentales 'Three Salons at the Seaside' y 'The September Issue'. Ambos filmes serán representados en un capítulo llamado Two Hairdressers in Bagglyport.

Calle 13

'Inspectora Marleau' T7 -1 de enero de 2023

Llega la séptima temporada de esta serie con una protagonista fuera de lo común. Detrás de su fachada deliberadamente poco convencional, la inspectora jefe Marleau (Corinne Masiero), destaca por su franqueza, sus bromas y su marcado acento. Sarcástica y desconcertante, no hay escena del crimen que se le resista. Detrás de sus formas poco ortodoxas, oculta una dureza formidable y un estilo afilado que le permiten distinguir a los culpables más retorcidos.