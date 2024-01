Enero es el mes de estrenar de todo, año, agendas y buenas intenciones. También las plataformas llegan cargadas de nuevas historias y, a continuación, repasamos los principales títulos que llega a lo largo de los próximos 21 días.

'Los hermanos Sun' (Netflix) 4 de enero

La oscarizada Michelle Yeoh es la protagonista de esta serie creada por Brad Fakchuk t Byron Wu. Se trata de una mezcla de drama, comedia y acción sobre el traslado de la guerra entre clanes del crimen organizado desde Taiwan a Los Ángeles. El ataque al jefe de la triada conocida como los 'Dragones de Jade' pone en jaque a toda la familia. El hijo mayor Charles Sun es un legendario asesino y se dirige a Estados Unidos para proteger a su madre Eileen (Michelle Yeoh), y a su ingenuo hermano menor, Bruce (Sam Song Li), que ignora a qué se dedicaba su familia. Mientras las mafias más temibles de Taipéi y una nueva facción en auge se enfrentan por el poder, Charles, Bruce y su madre tendrán que curar las heridas provocadas por su separación y descubrir qué significan la hermandad y la familia antes de que uno de sus innumerables enemigos acabe con ellos.

'The Curse' (SkyShowtime) 5 de enero

SkyShowtime estrena la peculiar serie de diez capítulos protagonizada por Emma Stone, Nathan Fielder y Benny Safdie. Eso sí, llegarán divididos en dos partes, los cino primeros el 4 de enero y el resto el 16 de febrero. La ficción sigue a una pareja de recién casados, Whitney y Asher Siegel, con un proyecto para llevar sus casas respetuosas con el medio ambiente a la pequeña comunidad española de Nuevo México, en EEUU. A ellos se une el excéntrico productor de realities Douggie cree que la idea se puede transformar en un programa de televisión. Será un reto para la pareja que su relación sobreviva en medio de la misteriosa red de ambigüedades éticas y morales en la que se verán atrapados.

'East side' (Filmin) 9 de enero

El productor de la exitosa 'Shtisel' Abot Hameiri regresa con un trepidante thriller basado en hechos reales y que se adentra en los submundos de Jerusalén. Yehuda Levi interpreta al protagonista Moni, un exagente del Servicio Secreto que ahora trabaja para los judíos que quieren ocupar los barrios palestinos del Este de la ciudad. Cuando sus actos amenazan con terribles consecuencias, el agente empezará a cuestionar sus valores. Detrás de su forma de actuar no hay motivaciones ideológicas sino una razón muy personal que es sacar adelante a su hija, afectada por un trastorno del espectro autista y a la que cría él solo. Momi quiere alejarse de la mafia, pero necesita hacer una última y arriesgada venta para poder asegurar el futuro de su hija.

'Echo' (Disney+) 10 de enero

Disney+ estrena una nueva serie de Marvel distinta a lo que ha llegado hasta ahora. Primero porque es una serie más violenta de lo habitual y su protagonista está entre una villana y una heroína. Además, es una historia de diversidad y no solo porque está ambientada en la cultura de los nativos americanos, sino también porque la protagonista es una mujer sorda que después de un accidente tiene que llevar una prótesis tras perder su pierna derecha. Ella es Maya López (Alaqua Cox) que mientras huye del imperio criminal de Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) al mismo tiempo que se enfrenta a su pasado y a la tradición de su familia.

'True detective: noche polar' (Movistar Plus+) 15 de enero

Jodie Foster y Kali Reis protagonizan la cuarta temporada de 'True Detective' que nos lleva hasta Ennis, Alaska, donde han desaparecido los ocho científicos de la Estación de Investigación Ártica Tsalal. Las actrices dan vida a las detectives Liz Danvers (Foster) y Evangeline Navarro (Reis) tendrán que enfrentarse a su pasado y a sus propios fantasmas enterrados bajo el hielo.

'Galgos' (Movistar Plus+) 18 de enero

Esta nueva serie sigue a los Somarriba, una privilegiada familia al frente de un imperio empresarial del sector de la alimentación que se enfrenta a un momento complicado. La corrupción interna, la presión de las marcas blancas y el impacto de la tendencia de la alimentación saludable ponen en riesgo el legado del Grupo Galgo. En ese momento crítico entran en juego, la lealtad, la confianza y los vínculos familiares. Adriana Ozores, Óscar Martínez, Marcel Borràs, Patricia López Arnaiz, María Pedraza, Jorge Usón, Francesco Carril, Luis Bermejo y Daniela Estay encabezan el reparto.

'Cristóbal Balenciaga' (Disney+) 19 de enero

La época dorada de la alta costura se refleja en esta serie sobre la vida, el legado y el mito en que se convirtió el diseñador vasco Cristóbal Balenciaga. Alberto San Juan se transforma para dar vida al modisto en su etapa en París a partir de 1937, que es cuando arranca la serie. Allí, se ganaría el respeto y la admiración de sus competidores Coco Chanel o Christian Dior. La serie cuenta con un reparto internacional que incluye a Belén Cuesta en el papel de la reina Fabiola de Mora y Aragón.

'Zorro' (Prime Video) 25 de enero

Miguel Bernardeau ('Élite') es el actor que se esconde detrás de la máscara del justiciero Zorro en la serie de diez episodios ambientada en el siglo XIX. Zorro es el alter ego de Diego de Vega que se tema la justicia por su mano para desenmascarar a los asesinos de su padre y llevarlos ante la justicia. De Vega descubrirá que ser un héroe no es tan fácil y verá cómo sus acciones afectan a los habitantes de California en una época de grandes cambios. Renata Notni, Rodolfo Sancho, Elia Galera, Paco Tous. Luis Tosar, Peter Vives, Fele Martínez, Cecilia Suárez o Dalia Xiuhcoatl, entre otros, forman parte del reparto.

'Griselda' (Netflix) 25 de enero

Sofía Vergara regresa, después de 'Modern Family', con un papel protagonista en la miniserie que ella también produce para Netflix. La actriz colombiana se mete en el papel de Griselda Blanco, una de las mayores narcotraficantes de la historia, eclipsada por la leyenda de Pablo Escobar. Inteligente y ambiciosa, huyó de la miseria creando uno de los mayoes cárteles y se convirtió en una encantadora y despiadada capo del negocio de la droga conocida por los apodos de 'Madrina' o 'Viuda Negra'.

'Masters of the air' (Apple TV+) 26 de enero

Steven Spielberg y Tom Hanks continúan explorando historias de la II Guerra Mundial con una nueva serie que complementa sus anteriores títulos 'Hermanos de sangre' y 'The Pacific', ambas de HBO Max. 'Masters of the air', sin embargo, llega a Apple TV+ para contar la historia de los pilotos del 100º Grupo de Bombardeo conocido como 'Bloody Hundredth' por la cantidad de bajas que sufrieron. La serie refleja el precio psicológico y emocional que pagaron los jóvenes para ayudar a destruir el Tercer Reich de Hitler. Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook y Ncuti Gatwa encabezan el reparto.

'Expatriadas' (Prime Video) 26 de enero

Nicole Kidman coprotagoniza junto a Sarayu Blue y Ji-young Yoo este thriller ambientado en la bulliciosa Honk-Kong para explorar la historia de una comunidad estadounidense asentada en el extranjero. Basada en la novela de Janice Y.K. Lee, a través de sus seis episodios se muestra como las vidas de tres mujeres se cruzan después de una tragedia familiar, cuando uno de los hijos de Margaret desaparece.

'Los enviados' T2 ( SkyShowtime) 26 de enero

Llega la esperada segunda temporada, los sacerdotes Pedro Salinas (Luis Gerardo Méndez) y Simón Antequera (Miguel Ángel Silvestre) se adentran en una trama de misterio y asesinatos en Galicia. Con tres monjas ciegas como protagonistas de un supuesto milagro, la batalla entre la mentira y la fe se recrudece. El 26 de enero se estrenan los cuatro primeros episodios y los restantes estarán disponibles a partir del 15 de marzo.