Es difícil, con tanta oferta de series como hay, reducir a una sola lista los títulos más destacados del año. Evidentemente, hay numerosos certámenes nacionales e internacionales que determinan cuáles son las mejores series, pero hasta ese recuento se queda corto teniendo en cuenta que, desde el momento de las nominaciones, se producen injustas ausencias entre las candidaturas a obtener un premio.

A continuación, están las series que han dejado huella en el público o la crítica agrupadas en categorías totalmente particulares. Y aún así, seguro que falta alguna.

Las series mejor valoradas

'The Bear' T2 (Disney+)

La historia de un chef de alta cocina que, atormentado por el suicidio de su hermano, regresa a su Chicago natal para hacerse cargo del humilde negocio de bocadillos familiar y convertirlo en un restaurante más que digno ha conquistado a la crítica. A pesar de que entre el público hay voces dicordantes, la ficción tiene una buena valoración en general y buena audiencia, teniendo en cuenta que habrá tercera temporada.

'La Mesías' (Movistar Plus+)

La esperada serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi ha sido uno de los títulos mejor recibidos por la crítica en España, con ecos también fuera de nuestro país. Concebida como un thriller dramático con gran presencia musical, la serie abarca varios años de una familia disfuncional, marcada por el fanatismo religioso tardío de una madre y su influencia en sus hijos, tanto en los que parece que logran huir como en las hermanas que se quedan a su lado.

'Solo asesinatos en el edificio' T3 (Disney+)

El gran merito de esta comedia que va ya por su tercera temporada, y con una cuarta confirmada, es que no decae con el paso del tiempo. El trio protagonista formado por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short mantiene el interés con nuevas historias y un reparto renovado que en los últimos capítulos ha incorporado nombresd de la talla de Meryl Streep, Paul Rudd o Jesse Williams.

'Las noches de Tefía' (atresplayer)

Una de las grandes apuestas de atresplayer llegaba para traer a la memoria uno de los episodios más oscuros de la historia de nuestro país con una innovadora propuesta narrativa. El dramaturgo Miguel del Arco ha recreado en esta ficción uno de los campos de concentración utilizados durante el franquismo para reprimir a los homosexuales. La trama se desarrolla entre el pasado y el presente y juega con la cruda realidad de los presos y la imaginación que les permitía vivir su identidad en libertad en el music-hall Tindaya.

'Rapa' T2 (Movistar Plus+)

Es difícil quedarse con uno solo de los ingredientes que llevan al éxito de éste thriller. A la interpretación y la química de la pareja protagonista que forman Mónica López y Javier Cámara, se suma en la segunda temporada Darío Loureiro. El guion de Pepe Coira y Fran Araujo utiliza la investigación de crímenes como una excusa para hablar de gente real, de sus relaciones o de la enfermedad y la muerte, pasando por cuestiones como la prescripción de delitos o el hermetismo del estamento militar.

'La red púrpura' (atresplayer)

La segunda parte de la adaptación de la obra de Carmen Mola sigue la estela del éxito de 'La novia gitana'. Nerea Barros volvía a meterse en la piel de la inspectora Nerea Barros para continuar investigando el oscuro mundo de 'La red púrpura', tras descubrir que su hijo desaparecido desde hace años cayó en sus manos. La falta de apoyo de los mandos y el carácter de la inspectora termina afectando al equipo de la BAC que correrá demasiados riesgos.

'El otro lado' (Movistar Plus+)

La arriesgada apuesta de Berto Romero que combina el terror y la comedia se ha convertido en todo un éxito de la plataforma. La serie se adentra en el mundo de lo paranormal sin perder el humor y convirtiendo a Andreu Buenafuente para hacer una crítica del periodismo cuando se convierte en espectáculo y apela al fanatismo.

'El hijo zurdo' (Movistar Plus+)

María León es la protagonista de esta miniserie sobre una madre que intenta sacar a su hijo menor de la espiral de violencia y racismo en la que se ha metido. Además de la increíble interpretación de la protagonista, la serie ha sido aclamada por su equilibrio dramático sin caer en el melodrama. El debut del guionista Miguel Cobos como director se basa en la novela de Rosario Izquierdo para mostrar esta historia sobre maternidad y sobre clases sociales a partir de la relación forzosa de dos mujeres de orígenes muy distintos.

Las series que más han dado que hablar

'El cuerpo en llamas' (Netflix)

La serie de Netflix ha sido uno de los títulos más buscados en 2023 en Google, según el resumen del año que hace la compañía. Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez protagonizan esta ficción que se basa en el crimen real de la Guardia Urbana metiéndose en la piel de los dos condenados por el caso, Rosa Peral y Albert López. El estreno estuvo rodeado de polémica porque la condenada por el asesinato de su pareja Pedro Rodríguez intentó, sin éxito, evitar que la serie llegara a la plataforma.

'The last of us' (HBO Max)

El estreno de esta serie que adapta el videojuego de éxito ha estado a la altura de las expectativas captando la atención del público con cada nuevo capítulo. Pedro Pascal y Bella Ramsey son los protagonistas de un viaje que cambiará sus vidas, una extraña pareja que recorre un mundo apocalíptico arrasado por el contagio de un hongo que convierte a los infectados en una especie de zombis. Aplaudida por la fidelidad con el videojuego de Naughty Dog, también ha cautivado con las tramas que se salen de la historia original. La segunda temporada ya está confirmada.

'Machos Alfa' (Netflix)

La nueva serie de los hermanos Laura y Alberto Caballero fue un éxito de audiencia que llevó a Netflix a confirmar una segunda temporada que llegará próximamente. La comedia sigue a un grupo de cuarentones que trata de adaptarse a las nuevas masculinidades. A golpe de chiste, Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa y Fele Martínez tratan de entender un mundo que rechaza de lleno el machismo. Kira Miró, María Hervás, Raquel Guerrero y Paula Gallego encarnan a las mujeres que pondrán a estos hombres en su lugar.

'One Piece' (Netflix)

El famoso manga de Eiichiro Oda cobraba vida en la serie de acción real de Netflix para deleite de los fans de la novela gráfica. La ficción ha salido airosa de la temida comparación con el original a la que se someten todas las adaptaciones de una obra. La serie sigue a Monkey D. Luffy y su tripulación de piratas en busca de un tesoro a través de un fantástico mundo de océanos inexplorados e islas paradisiacas.

Las series sorpresa de la temporada

'Poquita fe' (Movistar Plus+)

La comedia protagonizada por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño se convirtió en una de las sorpresas del verano. El relato costumbrista creado por Pepón Montero y Juan Maidagan a partir de la observación de lo cotidiano raya en el humor absurdo. La serie sigue la vida de una anódina pareja a lo largo de un año en el que aparentemente no pasa nada, salvo la rutina. Cada uno de sus 12 episodios de 15 minutos se corresponde con cada uno de los meses del año en los que conocemos a los protagonistas por las escenas que vemos y por las entrevistas, que bajo la forma de falso documental, se hacen a todos los personajes.

'Déjate ver' (atresplayer)

Álvaro Carmona ha vuelto a impactar con esta rareza que utiliza para, a partir de una situación surrealista, exponer con cierta crítica muchas situaciones no menos surrealistas que hemos llegado a normalizar sin extrañeza. La serie sigue a Ana, una joven que sabe lo que hace y tiene todo controlado hasta que descubre que está comenzando a desparecer, empezando por el dedo gordo del pie. A partir de ahí, todo se descontrola para que Ana descubra su identidad. Desconcertante, la ficción trata sobre la invisivilización, pero también habla con acidez sobre el exhibicionismo y el postureo de las redes sociales o la pedantería del mundo del arte.

'Jury duty' (Prime Video)

Poco o nada se había hablado de esta serie hasta que en verano obtuvo cuatro nominaciones a los Premios Emmy en las categorías de comedia. No conoceremos cuantos premios se lleva finalmente hasta el próximo próximo 15 de enero cuando se celebre la gala que tuvo que ser retrasada por las huelgas de guionistas y de actores de Hollywood. Mezclando la comedia y el reality, la trama cuenta el funcionamiento de los juicios con jurado en Estados Unidos desde la mirada de Ronald Gladden que no es consciente de que todos son actores, excepto él.