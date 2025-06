Detrás de cámaras con Carles Porta: "Como todo es real, requiere mucha intensidad"

En un pueblo escondido de tan solo 13 casas, se han cometido tres asesinatos. Esta es la historia de Tor, ubicado en el Pirineo catalán, cerca de la frontera con Andorra, famoso por su montaña y por un crimen sin resolver tras más de 30 años. laSexta emite cada martes los episodios del true crime 'Tor', dirigido y creado por el periodista Carles Porta.

La montaña genera cierto interés a los habitantes de Tor. Al contar con 4.800 hectáreas, la gente veía muchas posibilidades de explotación como poder crear un complejo turístico de dimensiones enormes o aprovechar los recursos naturales que ofrecía. Todo esto provocó riñas entre vecinos, quienes se enfadaron más después de que el juez declarase a Josep Montané, también conocido como Sansa, único dueño de este espacio.

Estos conflictos dejaron un asesinato: el de Sansa. El culpable no está confirmado, pues es un caso que prescribió, pero el creador, Carles Porta, tiene bastante claro quién lo hizo. Aunque él prefiere no mojarse y deja ese trabajo en manos del espectador.

¿Cómo se hizo la serie?

La serie se ha producido en un total de cuatro años, a los que hay que sumar otros 30 de investigación. "Han sido cuatro años de intensidad absoluta para montar la serie, eso se traduce en muchísimas horas. Yo creo que debe haber unas 7-8 versiones de montaje por capitulo como mínimo, más los remontajes puntuales", apunta Porta.

Está claro que los detalles son esenciales para construir un hilo narrativo y en este caso se han utilizado técnicas de ficción. "Es una serie real, aunque podría ser un documental, pero es más. Puedes identificar a los personajes y sus tramas, sus evoluciones...", aclara el director.

Crear emociones y sensaciones, construir bien los personajes, que las secuencias transmitan... no es nada fácil, no hay más que preguntar a Carles Porta, quien asegura que han sufrido mucho, pero el resultado ha estado a la altura: "Ahora, a mí me gustaría que el espectador disfrute del viaje", apunta.

