Mayim Bialik, conocida mundialmente por su papel de la doctora Amy Farrah Fowler en 'The Big Bang Theory', saltó a la fama con 15 años gracias a su papel protagonista en 'Blossom'. La sitcom de cinco temporadas se emitió ente 1990 y 1995 y fue un éxito dentro y fuera de Estados Unidos. Ahora, la actriz, presentadora, podcaster y neurocientífica ha confirmado que hay un proyecto para relanzar la serie: "Me alegra deciros que sí, que es verdad. Todo el reparto, el creador y los productores originales están a bordo, y creemos que un reboot puede y debe existir una vez que termine la huelga". Aunque la idea, según ha dicho en una entrevista para Vanity Fair, es que no sea una sitcom.

"Queremos traer de vuelta a estos personajes interesantes y profundos —un hijo de divorciados, un drogadicto en recuperación, un alcohólico— para verlos de una forma totalmente nueva", ha avanzado.

Bialik no pudo hablar mucho más del proyecto debido a la huelga de actores con la que está implicada desde el primer momento. De hecho, cuando comenzó la huelga de guionistas ella misma rechazó presentar la nueva temporada del concurso Jeopardy! hasta que los escritores lograran sus exigencias, como hicieron recientemente. El paro de los actores, sin embargo, sigue en marcha, así que en la entrevista ha hablado más de su faceta como presentadora del podcast que arrancó durante la pandemia 'Mayim Bialik's Breakdown' y en el que habla de salud mental con numerosos compañeros de profesión.

Junto al copresentador del podcast Jonathan Cohen, que también es su pareja, consigue que todos los famosos que se ponen frente al micrófono se abran y hablen de sus vivencias y preocupaciones más personales y casi acaben haciendo terapia. Asegura que no hay ningún secreto para lograr eso y quizá esa es la clave porque "no tienen intención de sacar nada a la luz", pero consiguen que los invitados se sientan en confianza para compartir cosas que muchas veces no le han contado a nadie.

De hecho, en ocasiones, el punto de partida de las conversaciones con sus colegas era la experiencia compartida en la profesión o, incluso, siendo niños actores. La actriz era una adolescente cuando triunfó con el papel de Blossom Russo, una estrafalaria estudiante de secundaria que vivía con su padre y sus dos hermanos desde que su madre se fuera a Europa para cumplir su sueño de ser cantante. Su padre Nick (Ted Wass) también es músico y, además de criar a Blossom, lidia con los problemas de adicción de su hijo mayor Anthony (Michael Stoyanov) y con la dispersión del mediano Joey (Jowey Lawrence). En el tránstito por la adolescencia, Blossom cuenta con el apoyo de su amiga inseparable Six (Kenna von Öy).

Ahora, queda esperar a que fructifiquen las conversaciones que el Sindicato de Actores de Hollywood ha reiniciado esta semana con los estudios y las productoras para que termine la huelga y que se pongan en marcha los proyectos paralizados, como el reinicio de 'Blossom'.