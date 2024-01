El aclamado escritor de títulos como 'Desayuno con diamantes' o 'A sangre fría' era un habitual de la élite neoyorquina y se rodeó de un grupo de amigas y musas a las que apodó los cisnes y que pertenecían a las familias más ricas de la ciudad. Entre ellas estaban Barbara "Babe" Paley, icono de la moda que llegó a ser editora de Vogue y su nombre siempre estaba en las listas de las mejor vestidas; Ann Woordward, esposa y más tarde viuda de un millonario heredero; la socialité y modelo Slim Keith, casada en varias ocasiones con hombres ricos y poderosos; C.Z. Guest, la también modelo, actriz, escritora y socialité pintada por Diego Rivera, Warhol o Dalí y fotografiada por Slim Aarons; y, por último, la modelo y socialité Lee Radziwill y hermana menor de Jacqueline Kennedy.

Fascinado por el mundo de lujo y glamour de estas poderosas y elegantes mujeres, Capote se introdujo en sus vidas y se convirtió en su amigo y confidente, hasta que decidió escribir inspirándose en sus vidas, sin apenas esforzarse por proteger sus identidades, de modo que todos su secretos más íntimos salieron a la luz.

Una deslealtad que a Capote le costó la cancelación entre la alta sociedad. Y eso que el libro, que supuestamente iba a ser su gran obra maestra, no se llegó a editar en vida. Únicamente se publicó el primer capítulo 'La Cote Basque 1965', suficiente para hacer saltar por los aires unas amistades que tantas satisfacciones le habían dado.

La serie de ocho capítulos está basada en el libro superventas 'Capote's Women: a true story of love, betrayal and a swan song for an era' de Laurence Leamer, ha sido creada por Ryan Murphy y Jon Robin Baitz, y dirigida por Gus Van Sant, Max Winkler y Jennifer Lynch.