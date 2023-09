Después de pasar dos meses y medio en coma y estar a punto de morir, María Jiménez reflexiona en este vídeo sobre el miedo, algo que afirma no conocer. "No sé lo que es el miedo. Preocupaciones, sí, pero miedo, no". "Es un problema de actitud, de no estar regodeándote en la miseria. Eso no produce nada y va hundiendo", reflexiona la artista.

"Ella ha salido del hospital sabiendo que salía de un hospital y que se iba a liar a beber", cuenta su hermana, Isabel, que lamenta que no consiguió que dejara de beber. "Salir del coma fue una nueva resurrección en mi vida", cuenta María Jiménez, que afirma que ya ha "resucitado varias veces ya".

Por eso, la artista quería "celebrarlo por todo lo alto" con un espectacular cumpleaños en 2020 en el que acudieron familia y amigos, como Eugenia Martínez de Irujo o Miguel Poveda, entre otros.