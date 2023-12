La actriz premiada con un Emmy Christine Baranski ('The good fight', 'The gilded age') y la también galardonada Ennie Murphy ('Black Mirror', 'Schitt's Creek') formarán parte del reparto de la segunda temporada de 'Nueve perfectos desconocidos'. Lucas Englander ('Transatlantic') y la cantante King Princess que debuta como actriz son otros nombres que se suman al reparto que ya había sido anunciado: Murray Bartlett ('The white lotus'), Dolly de Leon ('Triangle of sadness'), Maisie Richardson-Sellers ('Underclared War') y Aras Aydin.

La serie se basa en el libro de Liane Moriarty, autora también de 'Big Little Lies' y al igual que esa primera adaptación, esta también ha sido escrita por David E. Kelley y producida por Nicole Kidman que era también la protagonista de la primera temporada. Al parecer, su participación en los nuevos episodios aún está siendo negociada. La serie sigue a un grupo de personas estresadas que asisten a un resort de salud y bienestar con el objetivo de transformar sus vidas. Allí se encontraban con la inquietante Masha (Nicole Kidman), al frente del programa de de diez días. Según ha trascendido, la nueva entrega seguiría el mismo esquema cambiando de localización a los Alpes Suizos, un concepto similar al que hemos visto en 'The White Lotus'. No hay demasiada información sobre los nuevos personajes más allá de los nombres de forma que Bartlett interpretará a Brian, Baranski a Victoria, Murphy a Imogen, de Leon a Agnes, Richardson-Sellers a Wolfie, King Princess a Tina, Aydin a Matteo y Englander a Martin.