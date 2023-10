Netflix ha dado a conocer el calendario del estreno de la temporada 6 de 'The Crown' que pone fin a la ficción sobre el reinado y la historia personal de la reina Isabel II y su familia. Los nuevos capítulos abarcan desde 1997 hasta 2005 y llegarán divididos en dos partes.

La primera se estrenará el 16 de noviembre y compone de los cuatro primeros episodios, mientras que casi un mes después, el 14 de diciembre, llegarán los seis restantes. Es la primera vez que Netflix divide el estreno de una temporada de 'The Crown', aunque sí lo ha hecho en ocasiones anteriores con la cuarta temporada de 'Stranger Things', la quinta de 'You', la tercera de 'The Witcher' o la última de 'Ozark'.

Existen muchas teorías sobre el motivo por el que Netflix decide dividir algunos de sus estrenos, pero lo cierto es que la plataforma no ha explicado en ningún momento a qué se debe que algunas de sus series no estén disponibles completas para el consumo compulsivo. Al principio, parecía que habría un cambio de rumbo igual que con la publicidad o con las contraseñas compartidas y que la compañía se encaminaba hacia un híbrido entre el consumo por atracón y la publicación semanal de episodios, pero lo cierto es que la división de los estrenos en dos partes solo se da solo en casos seleccionados, normalmente en los títulos de mayor éxito o últimas temporadas muy esperadas.

Qué veremos en cada parte de 'The Crown'

Volviendo a 'The Crown', la época en la que están ambientados los nuevos capítulos coincide en gran parte con el mandato de Tony Blair, que será interpretado por Berti Marvel. Además, en la primera parte debutan Rufus Kampa y Fflyn Edwards como el príncipe Guillermo y el príncipe Harry, respectivamente.

Elizabeth Debicki retoma su papel de Princesa Diana junto a Dominic West como el Príncipe Carlos. Imelda Staunton continúa su reinado como Isabel II junto a Jonathan Pryce (Príncipe Felipe) y Lesley Manville (Princesa Margarita). También regresan Salim Daw (Mohamed Al Fayed) y Khalid Abdalla (Dodi Fayed).

En los primeros cuatro episodios se muestra la incipiente relación entre la princesa Diana y Dodi Fayed antes de su fatídico accidente en coche, en el que muerte Lady Di.

Los últimos seis episodios con los que se cierra la serie muestran al príncipe Guillermo tratando de retomar su vida en Eton tras la muerte de su madre, al tiempo que la monarquía se enfrenta a las críticas por parte de la opinión pública. En esta etapa tiene lugar la celebración del Jubileo de Oro de 2002, en el que Isabel II reflexiona sobre el futuro de la monarquía con la boda de Carlos y Camila. Además, se muestra el comienzo de una nueva historia de amor en la realeza, la de Guillermo y Kate Middleton. Para ello se incorporan tres nuevos actores que debutan con sus papeles en 'The Crown', son Ed McVey dando vida al príncipe Guillermo, Luther Ford como su hermano Harry y Meg Bellamy metiéndose en el papel de Kate Middleton.