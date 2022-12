Los tres últimos capítulos de 'Enrique y Meghan' llegan el 15 de diciembre y el tráiler parece que promete entrar de lleno en la polémica salida de los duques de Sussex de la familia real británica. La primera parte, como ya comentamos aquí, ha sido una introducción a modo de campaña de imagen de la pareja. En ella, los protagonistas se centran en contar los inicios de su historia de amor y cómo la llevaron en secreto para, en el último episodios, centrarse más en el acoso de la prensa. Todo ello con la comparación constante con la historia de Lady Di.

En todo momento, los protagonistas insisten en que quieren contar su historia en primera persona, pero también es cierto que no tenemos versión oficial de la familia real británica porque la serie documental deja claro que no han querido participar. El avance de la segunda parte parece que va a ser mucho más polémica de lo que hasta ahora ha sido la serie que, en realidad, muestra la idílica vida de la pareja.

El nuevo tráiler incluye frases dramáticas como "no sé cómo habríamos acabado si no nos hubiésemos apartado", según dice el príncipe Harry; o "nos quitaron la seguridad, todos sabíamos dónde estábamos", tal y como explica Meghan Markle. Además, tras hablar del acoso y de los ataques de la prensa, parece que se apunta directamente a la institución como artífice de la campaña en su contra. "Mentían para proteger a mi hermano. No querían decir la verdad para protegernos", desvela Enrique.

Entre las frases lapidarias, los testimonios de conocidos y los titulares de la prensa parece que en la nueva entrega también vamos a encontrar más imágenes de momentos tiernos de la pareja. Uno de ellos, también ha sido mostrado por la plataforma y es en el que Meghan y Harry cuentan como fue el baile de su boda, ilustrado además con imágenes.

La serie es una producción de la compañía que la pareja creó al irse a Estados Unidos, Archewell Productions, y está dirigida por Liz Garbus ('Chicas perdidas'), nominada dos veces al Óscar y ganadora de dos premios Emmy.