Como lo oyes, Matt y Ross Duffer, los creadores de la exitosa 'Stranger Things', han reconocido haber hecho cambios en episodios de la serie una vez que ya estaban subidos a la plataforma de Netflix. Vamos a explicarlo bien.

Los hermanos Duffer concedieron una entrevista a Variety con motivo del estreno de la segunda parte de 'Stranger Things' y entre las preguntas a las que hicieron frente hubo un referida a un error en los episodios. Resulta que en el segundo episodio de la cuarta temporada, el día que Once es acosada en el instituto es 22 de marzo, una fecha que en la segunda temporada se menciona como el cumpleaños de Will Byers. Que a todo el mundo se le olvide el cumpleaños de unos de los protagonistas —aunque el personaje de Will haya estado un poco deslucido en la última entrega, todo sea dicho— es algo que los fans no pasaron por alto.

Para solucionarlo, Matt Duffer reveló que probablemente "hagan un George Lucas", en referencia a los efectos que el director de Star Wars introdujo en las películas originales al remasterizarlas en alta definición y que no gustaron al público fiel de la saga. La idea es volver al episodio de la segunda temporada en el que el personaje de Winona Ryder habla del cumpleaños de Will y donde dice marzo cambiarlo por mayo, porque es un mes que puede encajar en el movimiento de boca de la actriz por su similitud con marzo. Y es que Matt Duffer reconocía que es "¡demasiado triste!" que nadie, ni siquiera Joyce (Winona Ryder), su propia madre recuerde el cumpleaños de su hijo. "No tiene ningún sentido y por eso hemos decidido 'georgeluquearlo'".

Puestos a hacer confesiones, los Duffer reconocieron que el cambio de la fecha de cumpleaños de Will no sería el primero que hacen en la serie. "Hemos hecho un George Lucas con otras cosas", aseguró Matt Duffer sin dar detalles sobre los temas, o las temporadas en las que se han incluido alteraciones. Y a continuación su hermano Ross lanzaba el reto: "Están las copias físicas y los Blu-Ray con los que se puede comparar". Y luego dieron alguna pista más, por si algún fan se anima a hacer la búsqueda, y es que incluso hicieron cambios en la primera parte de la temporada 4 en la misma semana de lanzamiento. Matt y Ross Duffer aseguraron que a Netflix la idea de hacer modificaciones en la semana de lanzamiento e incluso durante el primer fin de semana de emisión "les ponía nerviosos". A pesar de eso lo hicieron y "salió bien".