Los datos de audiencia de 'Vikingos: Valhalla' han sido muy buenos. Su primera temporada, se estrenó el 25 de febrero y ocupó el primer puesto del Top 10 de Netflix en la semana del 28 de febrero, con 113,38 millones de horas vistas, situándose en el Top 10 en 90 países. Con semejantes datos era de esperar que Netflix saliese a la palestra cuanto antes para confirmar su continuación.

La segunda temporada ya es una realidad. Y no solo eso. Tan seguros estaban de que 'Vikingos: Valhalla' iba a triunfar que el rodaje de su 2ª temporada ya ha concluido. No la veremos en nuestras pantallas hasta el año que viene pero la plataforma de Reed Hastings ha querido dar más motivos a los fans para que se ilusiones. No solo han confirmado esa 2ª temporada que ya está en camino. También han avanzado que habrá una tercera temporada.

Ambición y conflictos

La serie se desmarca de la historia principal de 'Vikingos' para contarnos otros sucesos paralelos pero igual de interesantes. 'Vikingos: Valhalla' narra las heroicas aventuras de algunos de los vikingos más famosos que han existido: el legendario explorador Leif Eriksson (Sam Corlett), su ardiente y testaruda hermana Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) y el ambicioso príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Suter). Cuando las tensiones entre los vikingos y la realeza inglesa llegan a un punto de tensión irreconciliable, cuando los propios vikingos se enfrentan por sus creencias, estos tres líderes inician un viaje que les llevará a cruzar océanos y campos de batalla, desde Kattegat hasta Inglaterra y más allá, mientras luchan por la supervivencia y la gloria. Ahora los que tienen una dura lucha por delante son los fans. La espera hasta 2023 va a ser muy larga...