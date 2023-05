Rodar 'Nacho' (ATRESplayer PREMIUM), la serie sobre el actor porno Nacho Vidal, no fue nada, pero que nada fácil. Hubo mil y un problema a la hora de hacer la serie sobre uno de los personajes más populares de la historia de España: les anularon localizaciones que ya estaban pactadas a los pocos días de ir rodar, los ayuntamientos directamente rechazaban que pudieran grabar en su ciudad y muchos actores no querían siquiera hacer la prueba de casting: el teléfono no sonaba.

El recelo y los perjuicios hacia el personaje de Nacho Vidal eran tal que el equipo de la serie descubrió enseguida que "era una figura muy polarizadora" y sin duda, el reto fue, simplemente, el poder hacer la serie. Poder terminarla y proyectarla, tal como confiesa el actor Martiño Rivas, protagonistas de la serie que interpreta al personaje principal: Nacho Vidal. Y fue un reto "por todos los impedimentos que nos fuimos encontrando en el camino", explica el actor.

Pero ¿por qué tanto problemas para hacer al fin y al cabo una serie de ficción? "Sin duda a Nacho Vidal se le mira con lupa y levanta muchas ampollas. Si tú quieres hacer una serie de Jack el Destripador en Londres, te lo hubiesen puesto mucho más fácil que para hacer una serie de Nacho, aquí, en España", dice Martiño Rivas en el video. Y el motivo o gran parte de "esa animadversión que se le tiene a Nacho tiene que con ver con el hecho de que se haya dedicado a la industria del porno, porque lleva una vida muy ociosa pero nunca ha estado en la cárcel", confiesa Rivas.

Y realmente, no se entiende, porque "entre mi generación su consumo (porno) está bastante normalizado, por lo que cómo es que algo que consumimos con cierta regularidad, sin embargo, a la hora de ponerle voz o de interactuar con alguien que se dedica a esto, adoptamos dos posturas", reflexiona el experto. Una de infantilismo y otra de cierta superioridad moral. Podéis terminar de ver su argumento y reflexión en el video de arriba.