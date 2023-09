María Jiménez relató hace un año a Atresmedia algunos de los episodios más duros de su vida con Pepe Sancho. La artista confesó que fue víctima de violencia machista por parte de su exmarido y narró cómo un día incluso llegó a coger una pistola para frenar sus agresiones.

"Un día llegó y me rajó la cara. Yo me volví loca cuando me vi la cara rajada. Me fui al dormitorio, que había una pistola, y le llamé a gritos y apuntándole le dije 'no te voy a matar porque no soy una asesina', y disparé a otro lado. A partir de ahí no me pegó más", explicó.

Con toda esta experiencia, María Jiménez creó una asociación para luchar contra la violencia machista, y también para defender los derechos de las personas LGTBI. Su himno 'Se acabó' resumió su historia y la de muchas mujeres que sufren violencia machista.