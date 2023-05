No va a ser fácil para Manuela comenzar una nueva vida con Paloma (antes Alba) en Madrid, tal y como hemos visto en capítulos anteriores. El capítulo 4 de 'Heridas' trae una nueva entrega de la historia y vamos a ver a la joven bióloga que interpreta Adriana Ugarte contar ante la Guardia Civil lo que sabe de la desaparición de Alba.

La Guardia Civil de Almería continúa con la investigación por la desaparición de Alba (Cosette Silguero) y sigue con el interrogatorio de su madre Yolanda (María León) y su pareja Lucho (Javier Collado) para saber qué ocurrió la noche en la que Alba fue vista por última vez. Gracias a la grabación conseguida por Fabio, el periodista que insiste en encontrar la verdad, se sabe que la noche de la desaparición los sospechosos se fueron de fiesta y dejaron a Alba metida en una bolsa de basura en la calle. Quitando eso, sin otras pruebas ni cuerpo del crimen no van a poder acusarles de mucho más. La esperanza está en que puedan localizar a Manuela para que testifique.

En casa de los León, los padres de Manuela también se enfrentan a sus propios secretos ya que aunque ella sabe que fue adoptada, sus hermanas no. El acercamiento de Rocío (Elisabet Gelabert), la madre biológica, a Olga (Sonia Almarcha), la madre adoptiva, para saber qué tal estaba su pequeña hace sospechar a Jaime (Pau Durà) que desconfía de la promesa que Rocío hizo de no acercarse nunca más a su hija.

Por su parte, después de las noticias sobre su estado de salud, Rocío no ha podido evitar acercarse a Manuela aunque no le ha revelado su verdadera identidad. Se ha convertido casi en un ángel de la guarda para la joven y para Paloma, la niña que cree que es su nieta. De hecho, será a ella a quien Manuela acuda para que compruebe si la pequeña está bien cuando acuda al juzgado para testificar por videoconferencia. Paloma está enferma y Rocío tendrá que llevarla al médico y cuidarla en su casa. Jaime presencia el abrazo que Manuela le da a Rocío en agradecimiento por su ayuda y acaba enfrentándose a ella para pedirle que no vuelva a acercarse a Manuela y para que deje en paz a su familia.

Ante la Guardia Civil, Manuela evita dar demasiados detalles y su declaración es inútil para mantener a Yolanda y Lucho encerrados. Ya en libertad, se les hace complicado continuar con el día a día en un pueblo tan pequeño en el que todos hablan y Yolanda acaba huyendo con su novio a Madrid, a pesar de que no pueden abandonar su lugar de residencia.

Finalmente, harto de estar persiguiendo sin éxito a su hija, el padre adoptivo de Manuela se presenta en el hotel para recogerlas a las dos y llevarlas a su casa. Allí, Manuela terminará confesando 'la verdad' y les cuenta que Paloma es su hija. La niña ahora ya está contenta, pero ese regreso a su pasado va a despertar los fantasmas que llevaron a Manuela a huir unos años atrás y revive en su cabeza una escena que creía haber enterrado. ¿Qué paso aquella noche en su casa? Para saberlo habrá que esperar a los próximos capítulos o se puede ver en ATRESplayer PREMIUM.