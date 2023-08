El estreno de la serie documental 'Las últimas horas de Mario Biondo' en Netflix ya estaba rodeado de polémica antes incluso de que tuviera lugar. El pasado mes de mayo, la revista Fotogramas publicaba en exclusiva el trabajo de la plataforma para desarrollar un documental sobre la polémica muerte de Mario Biondo, el marido de Raquel Sánchez Silva, tras lo cual la familia del siciliano contrató los servicios de un despacho de abogados para proteger sus intereses. En aquel momento, la familia Biondo advirtió a Netflix acerca de las posibles consecuencias de la realización de la serie.

Ahora, tras el estreno de la serie, el 3 de agosto, Vosseler Abogados, el bufete contratado por la familia Biondo, ha emitido un comunicado para informar de que estudiará las posibles inexactitudes o manipulaciones en la producción del documental. En un vídeo también publicado por los abogados de los Biondo, la madre del fallecido, Santina d'Alessandro, ha asegurado que más que perder a un hijo, que ya es "muy difícil", es "sentirse usada por quien se aprovecha" del dolor por la muerte de un hijo. "Cuando acepté con 'The Voice Village poner al descubierto mis sentimientos para hablar de mi hijo y de su muerte, nunca hubiera imaginado que detrás de esto estaba el exmánager de Raquel, la viuda de mi hijo", ha señalado.

"Me engañaron, de una manera disimulada", ha lamentado, antes de señalar que aunque no sabe "cómo será el documental" (aunque, asegura, se lo puede "imaginar"), sabe que le hará "mucho daño" y que "nadie tiene derecho" a hacerle sentir esto. The Voice Village es la productora, dirigida por el periodista Ricardo Vila Asensi, que está detrás de otros formatos de investigación como el podcast 'El desafío: 11M' que, según Vosseler Abogados, "sin conocimiento" de la familia de Biondo cedió la producción de la docuserie a Manguera Films, dirigida por el que fuera mánager de Sánchez Silva, Guillermo Gómez. Según el comunicado, tanto Santina como Pippo Biondo, padre del fallecido, "entienden que Manguera Films siempre ha estado detrás de la producción de la docuserie".

El documental cuenta con los testimonios de la familia directa de Mario Biondo. Según los abogados de los Biondo, los padres de Mario revelaron "información muy sensible" y llegaron a entregar documentación "hasta ese momento confidencial" para la elaboración de la serie documental a lo que creían que era The Voice Village para, después, "descubrir que la producción había pasado a ser realizada por la empresa Manguera Films, uno de cuyos responsables directos era y sigue siendo Guillermo Gómez, exmánager de Raquel Sánchez Silva, viuda de Mario Biondo".

En el comunicado, la familia insiste en que tampoco pudieron ver el documental de Netflix antes de su emisión, pese a haberlo solicitado, ni supieron nada acerca del "uso y o destino que se le ha dado a la información que se facilitó en su momento, ni a las declaraciones que realizaron ante las cámaras". Desde Vosseler insisten en que de saber que la producción del documental corría a cargo de la productora del que fuera representante de la viuda de Mario Biondo jamás habrían "colaborado" y que para acceder a la información se utilizaron "métodos poco éticos y torticeros". "La familia sólo quiere saber la verdad de lo que pasó, y así cerrar, que no olvidar, una etapa durísimas de sus vidas".

Así pues, Vosseler ha anunciado que analizará "pormenorizadamente" el contenido de los tres episodios de la serie documental y valorará la posibilidad de plantear acciones legales ante la "posible parcialidad" de la docuserie, basada en "inexactitudes, inconcreciones o manipulaciones de la información facilitada por la familia de Mario".

Denuncia contra la investigación española de la muerte de Mario Biondo

Por otro lado, los abogados de la familia Biondo también han informado de la presentación de una "denuncia ante el juzgado competente en Madrid", basada en lo que consideran que han sido "irregularidades" en la investigación inicial realizada en España en torno a la muerte del hijo de los Biondo, que califican de "parca". "Muchas de las pruebas en las que se basa la denuncia de los padres han sido obtenidas del procedimiento judicial llevado a cabo en los juzgados de Palermo (Italia), que niegan el suicidio de Mario Biondo".

Mario Biondo fue encontrado muerto en la casa en la que vivía con Raquel Sánchez Silva en Madrid en mayo de 2013 y la autopsia determinó que se trataba de una muerte por ahorcamiento. La familia negó el suicidio y siempre ha defendido que detrás de la muerte de su hijo había más implicados. A finales de ese mismo año, se exhumó el cadáver de Biondo para ahondar en la investigación, y la viuda tuvo que viajar a Italia para declarar ante la Justicia italiana en su propia investigación. En septiembre de 2014, la Justicia italiana ratificó que Biondo se había suicidado.

En 2018, se reabrió de nuevo el caso en Italia, por lo que se le practicó otra autopsia al cuerpo, exhumado de nuevo. Esta tercera autopsia volvió a determinar que la causa de la muerte de Mario Biondo era el suicidio. Entretanto, han ido apareciendo versiones diferentes de la historia, como la posible presencia de otras dos personas junto a Mario Biondo la noche de su muerte. El documental 'Las últimas horas de Mario Biondo' consta de tres episodios de unos 40 minutos cada uno y está disponible en Netflix desde el 3 de agosto de 2023.