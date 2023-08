El 3 de agosto, Netflix estrenaba un documental que ya se sabía que levantaría (aún más) la polémica: 'Las últimas horas de Mario Biondo' relata, como su propio nombre indica, lo que fueron los últimos momentos con vida del camarógrafo siciliano, entonces casado con la actriz española Raquel Sánchez Silva. Tanto la Justicia española como la italiana han determinado que en su muerte no participó nadie más que él mismo, que falleció ahorcado, aunque la familia del italiano sigue manteniendo la hipótesis del asesinato, teoría que defiende a ultranza frente a las resoluciones judiciales.

Si bien la familia de Biondo, especialmente su madre, han advertido de que tomarán acciones contra Netflix —la madre asegura que fue "engañada" para participar en el documental—, la disputa va mucho más allá de la familia y el entorno cercano del cámara. En lo que ha sido la última gran disputa en redes sociales han participado Lucía Etxebarria y el perito judicial y agente de los Mossos d'Esquadra Óscar Tarruella quien, además, adelantó hace solo unos días que empezaba a escribir un libro sobre la historia de Mario Biondo.

La controversia ha comenzado con un extenso mensaje de Etxebarria, publicado en su perfil de Twitter, en el que intenta explicar por qué nadie tuvo que ver en la muerte de Mario Biondo, haciendo alusión directa al propio Tarruella. "Sí, seguro que tú has visto vídeos o has escuchado podcasts narrados por presuntos peritos judiciales (en uno de los casos dice ser perito judicial pero, que se sepa, es 'mosso' d'Esquadra) que te quieren convencer de que lo de Mario Biondo fue asesinato y no suicidio o accidente.Vamos a los datos", arranca el mensaje.

Etxebarria recuerda cómo "tres forenses" han confirmado que lo de Biondo fue "un accidente" o un suicidio, pero que "no hubo intervención de terceras personas". Además, subraya la teoría del presidente del colegio de criminólogos de España sobre lo afirmado por los forenses y cómo, además, se habría confirmado que Biondo había consumido alcohol y drogas la noche en la que falleció. "A partir de todo lo anterior la deducción lógica es que Mario Biondo, que habría salido aquella noche y había consumido alcohol y cocaína, tal y como está probado, entró en ese tipo de comportamiento irresponsable que fomenta el alcohol y la cocaína... y metió la pata", escribe la escritora.

"Todo lo demás son elucubraciones", continúa, que "no sorprenden en familiares que han vivido un duelo y que están en estado de negación", añade, en referencia a la familia directa de Biondo, que se niega a creer que la muerte de su hijo fuera un suicidio. Tarruella, al darse por aludido con la primera frase de Etxebarria, no ha dudado en responder a la escritora, señalándola como la "persona que perjudicó seriamente la carrera de Mónica Naranjo en la revista 'Rolling Stone'" aunque después se tuviera que "retractar", cuando el daño ya era "irreparable". "Y sí, muy orgulloso puedo decir que soy 'mosso' d'Esquadra, y fui perito judicial en la causa de Mario Biondo junto a 10 peritos judiciales más, entre ellos el exjefe de Policía científica de los Carabinieri", añade.

Tarruella, expareja de Naranjo, hace referencia a una entrevista realizada por Etxebarria en la citada revista en la que aseguraba que la cantante creía que ella había revolucionado la música en México, donde antes de ella sólo se escuchaban rancheras. Esto ocurrió a finales de los noventa, y aunque le trajo algunos problemas a Naranjo en el país norteamericano, la cantante aceptó sus disculpas y llegó a afirmar que no había tenido "ninguna responsabilidad" en aquello, sino que fue fruto de un malentendido que "cuatro mentes degeneradas" hicieran correr un bulo absurdo, tal y como ella misma explicó en la revista 'Semana'.

Precisamente estas declaraciones son las que ha utilizado @Barbijaputa, quien también ha entrado en la discusión sobre la historia de Biondo, en este caso para señalar a Tarruella de no estar dando la versión correcta de lo que había sucedido. Como respuesta, Tarruella no ha querido dar más explicaciones y ha zanjado la polémica con un "Tengo pruebas documentales. Nada más que hablar".

Tarruella contra la versión oficial

En muchas de sus respuestas, Tarruella insiste en la teoría del asesinato, incluso respondiendo a usuarios de las redes sociales sin parar con frases como "No fue un accidente". En las redes, el 'mosso' sostiene que su hipótesis viene después de haber tenido "acceso a la causa completa", a la investigación de la Fiscalía italiana y al informe "de 11 peritos judiciales más" que, dice, sustentan lo mismo. "Pero siempre puedes creerte una docuserie de ficción torticera y manipulada, sin un solo profesional involucrado en la causa, como se viene haciendo en documentales serios y rigurosos", apunta.

En sus redes sociales, Tarruella no ha dejado de compartir incluso imágenes del cadáver de Biondo y recreaciones de sí mismo —como ha llegado a hacer la madre de Biondo— en la postura que tendría que haber estado para haber fallecido del modo en que lo hizo y que, desde su punto de vista, implica una ejecución más que un suicidio o una muerte accidental.