'Mujeres desesperadas' fue un exitazo de la televisión en todo el mundo desde su estreno en 2004 hasta 2012 y para Madison de la Garza fue un gran logro participar ella. Con solo 6 años se incorporó al elenco, apareció primero como invitada en la cuarta temporada y ya en la quinta tuvo un papel recurrente que fue adquiriendo cada vez más protagonismo. Su papel era el de Juanita Solis, la hija de la modelo Gabrielle Solis, interpretada por Eva Longoria, y de Carlos Solis (Ricardo Antonio Chavira). La precoz actriz tiene ahora 20 años y ha participado en una entrevista con Elizabeth Vargas en el podcast 'Heart of the Matter'. En su conversación ha explicado los problemas que le acarreó su participación en la serie por el ciberacoso que sufrió. A su corta edad, a veces se colaba en Internet -porque no le dejaban usar el ordenador- para leer sobre la serie en TMZ o ver vídeos en Youtube y allí encontraba terribles comentarios sobre su físico que le afectaron desde muy pequeña.

Hay que recordar que su peso siendo niña era un rasgo de su personaje y algo que se destacaba en la serie, el guion giraba alrededor de eso y era objeto de bromas en la trama. Se trataba como una ironía porque Gabrielle era una supermodelo que, sin embargo, tenía una hija gordita. "Todo el chiste de mi personaje era que Eva interpretaba a una delgada y hermosa modelo y que su hija resultaba ser todo lo contrario".

Eso ya es algo cruel de por sí, pero De la Garza aclara en el podcast que la actriz Eva Longoria "se desvivió por que ella se sintiera especial". La joven de tan solo 20 años explica que los comentarios que tuvo que leer y escuchar fueron lo que "afectaron a su salud mental". "Las reacciones eran espantosas, decían cosas como que querían que me muriera por mi aspecto", ha contado. "Cosas como 'vaca gorda y fea' o 'ojalá tengas cáncer y te mueras de lo gorda que estás. Cosas horribles que leía con solo 6, 7 y 8 años'", ha añadido. Madison de la Garza ha explicado que leer aquello "jugó un papel en el desarrollo de un trastorno alimentario a una edad muy temprana". A la pregunta de Vargas sobre la edad que tenía, la actriz responde que sus "primeros recuerdos de tratar de matarse de hambre eran de cuando tenía 7 años".

Además de desarrollar TCA, Madison de la Garza también era desarrollo adicciones y ha explicado en el podcast que lleva dos años recuperándose de su trastorno alimenticio y a principios de año reveló en TikTok que llevaba 230 días sobria. En su proceso de desintoxicación ha contado con el apoyo de su familia, especialmente de Demi Lobato, su hermana por parte de madre. La cantante también ha hablado en diferentes ocasiones de su propia lucha contra la adicción.

De la Garza es muy activa en las redes sociales donde comparte su día a día, bailes, sus looks, su pasión por el maquillaje y los momentos que comparte con su perro. Después de 'Mujeres desesperadas' no ha vuelto a tener papeles tan destacados aunque ha participado en varias series como 'Bad teacher'. Ahora parece más centrada en su carrera como directora con títulos como el corto 'Pink Elephant' o la película recién estrenada en YouTube, 'Surprise'.