María Jiménez y Pepe Sancho se casaron por primera vez el 1 de junio de 1980 y volverían a pasar dos veces más por el altar después de separarse definitivamente. Más de 40 años más tarde, la artista lamentaba profundamente todas y cada una de las ocasiones en las que perdonó a su marido y volvió con él. "Pepe fue el mayor error de mi vida, aunque yo no lo sabía", aseguraba en este documental que grabó poco tiempo antes de morir.

La hemeroteca demuestra que María sentía auténtica devoción por el actor. Las que podrían haber sido unas tiernas imágenes de una pareja recién casada en los ochenta se convirtieron con la perspectiva del tiempo y los malos tratos en escalofriantes. "Yo estaba muy enamorada. Pero el amor se me fue quitando a base de palizas y de bofetadas y de puñetazos en la cara".

"Una cuarta boda. Una cuarta. Sí. Yo creo que a nosotros... Me toca a mí. A nosotros lo de la boda... Es que nos gusta", decía Pepe Sancho ante la prensa después del tercer enlace, sin dejar hablar a María aunque ella tuvo la intención de hacerlo.

El diario personal que María Jiménez prestó a la docuserie 'Mi mundo es otro' recoge algunos de sus pensamientos y deseos más desgarradores con respecto a quien fue, durante más de 30 años, el hombre que dormía a su lado. "Cada día quiero conocerte menos. Me da pánico cómo eres. Ahora ya se me ha quitado esa venda. Me estabas chupando y robándome toda mi capacidad de amar. Lo veía todo como lo veías tú. Nunca has amado, nunca amarás, porque el amor nace con uno mismo y tú eres una cosa extraña".

María le perdonaba, declaraba en un programa de televisión, porque "estaba enamorada y tenía fe en que iba a cambiar... y porque te crees lo que te dice un mentiroso". En el documental desveló cómo Pepe Sancho le imploraba perdón una y otra vez. "En la esquina de la casa me llamaba por teléfono, llorando, que me quería mucho, que estaba enamorado, que lo perdonara. Para nada. Me gustaría que viviera para decírselo. Pero ya está muerto".