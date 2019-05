El sentido mensaje de despedida de Emilia Clarke por el final de Juego de Tronos

A través de su cuenta de Instagram, Emilia Clarke, Daenerys Targaryen, ha publicado un emotivo mensaje con motivo del final de Juego de Tronos.

"Encontrar las palabras para escribir este post me ha dejado abrumada por lo mucho que quiero decir, por lo pequeñas que siento mis palabras en comparación con lo que Juego de Tronos y Dany han supuesto para mí", ha escrito.

La actriz ha explicado todo lo que ha significado en su vida personal interpretar a Daenerys: "La madre de dragones ha acaparado toda mi vida adulta. Esta mujer ha tomado todo mi corazón. He sudado en el fuego del dragón, he derramado muchas lágrimas a quienes dejaron a nuestra familia antes de tiempo y me he exprimido el cerebro tratando de hacer justicia con Khaleesi".

Emilia Clarke también ha agradecido a los fans todas las muestras de cariño que le han mostrado durante años mientras ella hacía "un personaje que ya estaba en el corazón de muchos" antes de que se pusiera "la peluca de platino".

Juego de Tronos ha supuesto un antes y un después para el público, pero también para los actores que han dado vida a la serie. De hecho, la propia Emilia Clarke reveló que sufrió dos aneurismas rodando. "Cada minuto de cada día pensaba que me iba a morir, era incapaz de recordar mi nombre completo", admitió.