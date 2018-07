La reacción de Emilia Clarke tras leer el final de 'Juego de Tronos': "Me fui de casa, llegué tres horas después y aún no lo había asumido"

Las teorías sobre el ansioso y, a la vez doloroso, final de una de las series de la década, 'Juego de Tronos' están a la orden del día entre sus muchos fans, pero por el momento no hay spoiler que valga ya que, para bien o para mal, la ficción televisiva decidió tomar un rumbo distinto al de las novelas en las que se basa la serie.

La espera para el desenlace es larga, pues hasta 2019 no se estrenará oficialmente la última temporada, pero los rodajes ya han comenzado y por tanto los actores han tenido oportunidad de leer el guion con su correspondiente final. Ahora le ha tocado el turno a Emilia Clarke, que encarna a Daenerys Targaryen, hablar en una entrevista tras los Globos de Oro sobre qué le ha parecido el final de la serie.

Ante las preguntas del medio 'Acces Hollywood' Clarke ha declarado que cuando leyó el final del guion se quedó atónita: "Cuando leí el final cogí mis llaves y me fui, volví tres horas después y aun no lo había asumido". "No sé si alguien está preparado, no sé si la televisión está preparada para ello".

Clarke se suma así a las impresiones que van dando poco a poco los protagonistas, como Kit Harington (Jon Nieve), que declaró que "lloró" al leer el final.