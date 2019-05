Esto es lo que hay detrás del misterioso "sicansíos" de 'Juego de Tronos' que arrasa en las redes

El último y controvertido capítulo de 'Juego de Tronos', ha conllevado numerosas críticas y comentarios en redes sociales. A los espectadores no solo les ha llamado la atención la oscuridad que reina en el episodio número tres de la octava temporada. También, un error de traducción que se ha colado en la versión doblada al castellano.

Las personas que ven la serie doblada no han dejado pasar por alto un pequeño fallo. En una de las escenas en las que aparece Daenerys volando a lomos de un dragón en medio de la oscuridad, Sir Davos pide a los hombres que prendan las trincheras. En la versión original de la serie, el personaje dice: "She can't see us", "ella no puede vernos", en su traducción al español. Sin embargo, al castellano no se tradujo así, sino con un "sicansíos" que se puede escuchar si se presta atención.

Este fallo de traducción ha revolucionado las redes, algunos han aprovechado la ocasión para denunciar las "pésimas condiciones en las que trabajan los actores de doblaje".