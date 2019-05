"Por un final con sentido": fans de 'Juego de Tronos' firman una petición para repetir la última temporada

El quinto episodio de la última temporada de 'Juego de Tronos' no ha gustado a muchos fans de la serie. Pese a que ha batido récord de audiencia, las críticas contra los guionistas no han dejado de sucederse en las redes.

Tal ha sido la indignación que Dyland D. ha dirigido a HBO una petición en Change.org para pedir que se rehaga la temporada entera y que el final "tenga sentido".

La iniciativa ha recolectado en la plataforma más de 265.000 firmas, muy cerca de las 300.000 que piden inicialmente.

"David Benioff y D.B. Weiss (los guionistas) han demostrado ser unos escritores lamentablemente incompetentes cuando no tiene material de origen (es decir, los libros) a los que recurrir. Esta serie merece una temporada final que tenga sentido. Subvierte mis expectativas y hazlo realidad, HBO!", explica su creador.

El actor Pilou Asbæk, quien interpreta a Euron Greyjoy en 'Juego de Tronos', ha querido hacer una reflexión sobre la serie e interpretar las críticas como algo bueno.

"La diversidad de los fanáticos y la pasión que aportan a la mesa es admirable. Quieres tener a los que dicen: 'Este es el mejor espectáculo que se haya hecho', y quieres que haya gente que vaya 'Odio este programa. Siempre lo he odiado. Ahora quiero los libros'. No puedes satisfacer a mil millones de personas, no es posible", ha explicado a 'The Wrap'.

No obstante, pese que hasta la fecha 'Las Campanas' es uno de los capítulos con peor valoración de toda la serie, los fans más críticos aún albergan la esperanza de que en el último, que se emitirá el próximo 19 de mayo, el final vaya en sintonía con las siete temporadas anteriores.

