El actor británico Conleth Hill, que interpreta a Lord Varys en 'Juego de Tronos', reconoce que las últimas dos temporadas de la serie no fueron sus favoritas. "Hasta las dos últimas temporadas, no tengo ninguna queja", asegura Hill en entrevista con 'The Times'; pero entonces, llegaron las críticas. "Me sentía frustrado, porque Varys no era el personaje omnisciente que había sido", asegura. Y Hill cree que su postura tiene relación con las críticas que generó la parte final de la serie.

Lo cierto es que no es la primera vez que reconoce que el final de la serie le provocó sentimientos encontrados. Si no has visto la serie aún, no sigas leyendo porque puedes encontrarte algún spoiler.

En la octava temporada, Varys trata de dejar por escrito que Jon Snow es el verdadero heredero del Trono de Hierro, y en su intento por verle gobernando, el Consejero de los Rumores acaba siendo ejecutado a manos de Drogon.

Conleth Hill considera que la acción de su personaje era "noble" y que seguía los ideales establecidos por el propio Varys, pero insiste en que 'la araña' merecía algo más. Una de estas objeciones, tal y como el mismo actor reconoció en una entrevista concedida en 2019 a 'Enterteinment Weekly', fue que no hubiera un cierre real entre Varys y su rival, Meñique: "Estuve muy molesto por no tener una escena final con él. Me fastidió no tener ninguna reacción ante su muerte. ¡Si era mi némesis!", aseguraba entonces.

Ya entonces veía que el personaje de Varys se había vuelto más "periférico", concentrándose la serie en el resto de personajes. "Está bien, forma parte de la naturaleza de una ficción de varios personajes", reconoce, pero eso no evitó la frustración. Y admite que llegó a sentirse absolutamente "desconsolado" por su situación. "Pensé que había hecho algo mal", asegura a 'The Time' el actor. "Después de la sexta temporada, caí a lo más profundo. No me puedo quejar, porque fueron seis temporadas geniales y también tuve escenas geniales en las dos últimas", reconocía. "Pero fue ahí cuando todo cambió para mí".

Las diferencias entre HBO y los creadores de 'Juego de Tronos'

La causa del descontento de los seguidores de la serie, original de HBO, es, según el actor que interpreta a 'la araña', que la plataforma y los creadores de la serie no estaban en el mismo punto. Desde su punto de vista, el desacuerdo entre HBO y David Benioff y D.B. Weiss, que fue más allá del material de George R. R. Martin, llevó a desarrollos de trama confusos.

"Creo que los escritores querían hacer algo para terminarlo, y el estudio de HBO quería hacer algo diferente", asegura, lamentando su sensación de que la última temporada fue algo "apresurada". "Me sentí desconsolado. Pero ahora ya estoy bien al respecto", sostiene. Hill cree que las prisas por dar un cierre a la serie truncó el arco dramático de muchos personajes, como el de Daenerys Targaryen, que tomó un giro más 'villano' en la última temporada: pero con poco tiempo en pantalla, el espectador no tenía tiempo para creérselo.