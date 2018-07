¿Dónde están mis dragones?

Theon Greyjoy se hace con Invernalia y no tiene reparo alguno en enfrentarse a los Stark, a pesar de que le acompañasen todos los años anteriores. Se ha vuelto a unir a su familia rápidamente y ahora lucha para que el trono de hierro pertenezca a los Greyjoy. Se ha dejado llevar tanto que no le tembló el pulso al clavarle una y otra vez la espada a Rodrik Cassel, hasta matarle. Brann no consigue frenarle pero su hermano Robb, al enterarse, no duda en mandar una tropa a Invernalia con dos únicos objetivos: la seguridad de su familia y a Theon, vivo, para poder hablar con él cara a cara.

La fortaleza de Robb parece ser eterna, aunque hay alguien que le ayuda a evadirse sólo al verle: Talisa.



A diferencia de Theon, Jon Snow nunca dejó de creer en los Stark, y ahora que está caminando por tierras salvajes, su encuentro con Ygritte, una salvaje interpretada por la escocesa Rose Leslie, seguro que dará mucho que hablar en los siguientes capítulos.

Así, si bajamos en el mapa, nos encontramos con el caos montado en 'Desembarco del Rey', donde tras despedirse de la hija de Cersei, la princesa Myrcella, todo el pueblo se queja ante Joffrey por pasar hambre, incluso uno se anima a ensuciarle la cara desencadenando una rebelión en contra de la familia real. Todo ello reafirma los pensamientos de la mano del Rey, donde una vez más no le consiente a Joffrey ni una palabra más alta. Sí, este es el capítulo donde Tyrion le pega una bofetada al rey, por el momento, de los siete reinos.

Y de un caos, nos vamos a otro. En Qarth, allí donde todo parecía maravilloso tras la fiesta de bienvenida a la Khaleesi, Daenerys vuelve a su habitación con su ejército muerto y las jaulas vacías. De esta forma le ponen fin al episodio. Y yo, por más que imagino su escondite, os pregunto... ¿Dónde están los dragones?

Mejor frase: "Calla ahora, niño. Me voy a ver a tu padre" Ser Rodrik a Brann cuando Theon se dispone a matarle.

Mejor escena: La rebelión del pueblo de Desembarco del Rey a Joffrey. Una gran cantidad de extras, todos adecuados con la época, con un aspecto muy conseguido, con los guardias protegiendo a los Baratheon... Destacaría los papeles de Joffrey y Tyrion... Ambos, sólo con los gestos de la cara, meten al espectador en la historia.