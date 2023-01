El éxito de 'Wednesday' en Netflix no se ha traducido en premios en la 80ª edición de los Globos de Oro. La serie estaba nominada en la categoría de mejor comedia y también en la de mejor actriz de comedia por el papel de Jenna Ortega como Miércoles Addams, pero en ambas categorías la ganadora ha sido la serie de Disney+ 'Colegio Abbott'.

Jenna Ortega ha sorprendido a su llegada a la alfombra roja con un look arriesgado y muy diferente a la imagen de su personaje de Miércoles Addams en la serie de Tim Burton para Netflix. La actriz ha cambiado el negro por un tono nude y el estilo gótico por una inspiración greco-romana al decantarse se ha decantado por un vestido plisado y de escote cruzado con aberturas cut-out que dejan a la vista parte de su abdomen. El diseño firmado por Gucci también destaca por las capas de su falda y por las amplias mangas en las que sí podemos encontrar un guiño a un personaje de la familia Addams, el de Morticia Addams. Ortega ha completado el look con un maquillaje natural y una manicura también en tono nude, con diamantes.

En el tuit sobre estas líneas se puede ver a la Jenna Ortega junto Selena Gomez que también estaba nominada por 'Solo asesinatos en el edificio' y se ha quedado sin el premio que finalmente ha recaído en Quinta Brunson. Sin duda una categoría muy competida ya que también optaban al galardón Kaley Cuoco por 'The flight atttendant' y Jean Smart por 'Hacks'.

Las dos nominaciones de 'Miércoles' fueron toda una sorpresa porque la serie apenas llevaba un mes en la plataforma cuando se dieron a conocer las candidatas a los Globos de Oro. El ascenso de la serie ha sido meteórico y el público y la crítica se han entregado a la interpretación de Jenna Ortega que ha conseguido que olvidemos a la Miércoles de Christina Ricci. La serie además se ha convertido en viral gracias a la escena del baile de la protagonista que todo el mundo imita en Tick Tock y que ha vuelto a poner de moda el tema de 'The Cramps', 'Go go muck'.