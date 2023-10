Los creadores de 'Paquita Salas', de 'Veneno' y de la recién estrenada 'La Mesías' han visitado el podcast 'La Pija y la Quinqui' y han hecho un repaso de su trayectoria, además de hablar de su último proyecto. Javier Calvo y Javier Ambrossi han estrenado en Movistar Plus+ una serie sobre las creencias, sobre la opresión del poder, sobre el abandono, entre otras cosas, que sigue a una familia afectada por los delirios religiosos de sus padres, especialmente de Montse su madre.

Sobre 'La Mesías', Javier Calvo ha explicado que habla "de cómo el trauma te acompaña toda la vida". Y ha añadido: "Lo que aprendemos de pequeños es una enseñanza muy macabra que nos meten en la cabeaza y de alguna manera vamos repitiendo patrones y vamos buscando eso que nos han enseñado". "Lo que te han dicho que eres lo vas a creer toda la vida y lo que te han enseñado que te mereces, de alguna manera, es muy triste, pero lo buscas". Y Ambrossi ha apuntado que es muy difícil romper ese bucle o, si no romperlo, al menos ser consciente y conseguir estar bien a pesar de ello.

Aunque han hablado de muchas cosas como quién es más pijo y quién más quinqui o sobre como han terminado dedicándose a lo que se dedican y cómo fueron sus comienzos, han dejado lo más jugoso para el final de la entrevista conducida por los anfitriones del podcast Carlos Peguer y Mariang. Sin dar nada por confirmado sí que han dicho que entre sus planes de futuro, además de una película que parecen tener en mente, habría una cuarta temporada de 'Paquita Salas'. Pero antes de que llegue esa continuación han explicado que sería más probable un spin-off del personaje de Noemí Argüelles, que en Paquita Salas interpreta Yolanda Ramos.

"Habrá cuarta temporada en algún momento de 'Paquita Salas', habrá que hacerla, evidentemente, porque todo el mundo la quiere; pero hay algo que puede que hagamos antes", ha afirmado Javier Calvo antes de dar la gran noticia de la ficción derivada. Y poniéndole muchos condicionales ha continuado Ambrossi diciendo que "es algo que les gustaría" y que "quizá habría un camino para hacer un spin off de Noemí Argüelles". Han continuado dando explicaciones e insistiendo en que no hay nada confirmado, pero que sí es una idea que "tendrían estructurada". "Todo en condicional", han insistido. "Es algo que nos gustaría mucho, que nos emociona y que sería una serie superdivertida y superchula y que ya tenemos estructurada y pensada".

Ya en otro momento de la entrevista han hablado de lo "orgullosos" que están de 'Paquita Salas' y de "lo importante" que es para ellos esa serie que estrenaron en Flooxer (Atresmedia). A pesar de que, como ha explicado Javier Calvo, él mismo "pensase que era el fin de su carrera" cuando estrenaron el primer capítulo en un evento multitudinario en un cine.

Aunque Ambrossi y Calvo han contado que no renuncian a que se les llame 'Los Javis', sí hubo un momento en el que no les convencía que se les denominase como un todo, más que nada porque son muy diferentes y porque, aunque sean pareja y trabajen juntos, no piensan, ni sienten siempre lo mismo. Aún así, también dicen que ya se han acostumbrado.

Sobre la manera de elegir sus trabajos y decidir sus siguientes pasos, han contado que la experiencia que ya tienen les ayuda a decidir por qué camino tirar, pero también dicen que se guían mucho de su intuición y, en concreto, Javier Calvo habla de señales: "Estamos pensando en nuestra próxima peli y veo señales por todos lados de que esa es la próxima peli que tenemos que hacer", explica.

De hecho, tras el éxito de 'Veneno' les han llegado muchas ofertas y muy variadas y tienen claro a lo que dicen que no. Por eso, aseguran que "no hacen publicidad para marcas en Instagram porque es algo que no les sale natural" y no se sienten cómodos. Y entre otros trabajos, han dicho que no a trabajar como directores en series de superhéroes de universos míticos como los de DC o Marvel.