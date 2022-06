Son muchas las incógnitas alrededor de 'De todas las veces que nos enamoramos', la nueva serie de seis capítulos de Carlos Montero, creador de éxitos como 'Élite', 'El desorden que dejas' o 'Física o Química'. Como todavía se desconoce su fecha de estreno, su equipo ha guardado celosamente cualquier información sobre los entresijos de la trama.

¡Hasta ahora!, porque nos hemos acercado por los rodajes, que ya están a punto de terminar, y hemos logrado enterarnos de un montón de cosas. Productores y actores se han abierto con nosotros. Si quieres saber todo lo que hemos visto y oído sobre de la nueva comedia romántica de Netflix sigue leyendo que valdrá la pena.

Empecemos por la sinopsis

Irene estudia cine y conoce a Julio, que sería el protagonista perfecto para su cortometraje y, por qué negarlo, para su vida. Pero el destino siempre tiene otros planes. Y aunque van a estar en la vida del otro nunca será como ellos imaginan. Un continuo encuentro y desencuentro hasta que sus caminos se vuelvan a juntar en el presente. ¿Se enamorarán de nuevo? ¿O es que acaso lo suyo sigue siendo una historia de película que no encaja en la realidad?

'Todas las veces que nos enamoramos' es un canto al amor, al que duele y al que sana; a la amistad, esa que se convierte en tu familia; y a los sueños, aunque no se cumplan o no de la manera en que esperabas.

El viaje a 2003

Wallapop fue esencial para encontrar ciertos objetos, la serie podría estar patrocinada por ellos.

Recorriendo el plató al productor ejecutivo Diego Betancor se le ve entusiasmado con lo que han conseguido. Nada menos que un viaje al Madrid de los primeros 2000 recreado a través de los decorados de un piso compartido por unos jóvenes estudiantes de cine. Para ello "el equipo de arte ha hecho un trabajo muy meticuloso", el productor dice entre risas que "Wallapop fue esencial para encontrar ciertos objetos" y que "la serie podría estar patrocinada por ellos".

Lo cierto es que en cada esquina aparecen elementos que te trasladan a ese tiempo. Un cartel de Amaral en la pared, otro de 'Martín (Hache)', una bici estática BH y montañas de CDs en las mesillas. Al entrar en salón hay un sofá de piel destartalado y en la cocina, vista desde los monitores, encontramos a los actores grabando una escena en la preparan galletas de la fortuna chinas con el "Loca" de Malena Gracia como banda sonora.

Un poco de verdad

me he dado cuenta de que esta serie tiene mucho mejor corazón que otras series mías

Van perfectamente caracterizados y Betancor dice que "hay improvisación porque son tan buenos que eso da pie a que los directores puedan jugar con ellos. Asegura que por eso "hay mucha verdad en la serie." Desde luego, lo parece viéndoles trabajar, y también se ve que hay buen rollo entre ellos. Carlos Rodríguez, actor conocido por sus papeles en 'Veneno' o 'Maricón perdido' de 2020 y 2021 respectivamente, lo explica tras la grabación: "el equipo de esta serie ha sido increíble; directores, maquilladores, arte.., nunca he estado tan feliz en un rodaje".

Carlos Montero insiste en que esa sintonía personal y el buen rollo no siempre se dan. "Yo me he dado cuenta de que esta serie tiene mucho mejor corazón que otras series mías. El desorden era una serie bastante turbia, 'Elite' es una serie muy frontal, muy directa, que busca llamar la atención y escandalizar. Pero aquí, de repente, he hecho una serie de gente buena que folla". Eso, según el cineasta y guionista, tiene mucho que ver con "la naturaleza de los propios actores y el rollo que le aportan a los personajes"

Siempre fue Madrid

Da se quiere comer la ciudad y quiere salir de fiesta todo el tiempo y conocer gente nueva

Aunque aún quede mucho por avanzar, en cuanto a tolerancia y reconocimiento de la diversidad Madrid siempre ha sido otra liga. Incluso hace 20 años, un joven gay llegado de provincias podía vivir una auténtica liberación en la capital. Eso le ocurre a Da, diminutivo de Damián con el que sus amigos se refieren al personaje interpretado por Carlos Rodríguez. "Algo de autobiográfico tiene esto" admite el propio Montero, que asegura que "soy lo que soy gracias a Madrid y al cine, aunque Da está más liberado que yo cuando tenía su edad en los 90".

El propio Rodríguez también lo tiene claro, "Da se quiere comer la ciudad y quiere salir de fiesta todo el tiempo y conocer gente nueva". Su personaje viene de un sitio en el que no ha sido querido, ni siquiera sus padres le han permitido ser él mismo y por fin ha llegado su oportunidad de romper con todo eso. Su descontrol tendrá un contrapunto en el personaje de Jimena, cuya intérprete, Blanca Martínez, promete ser una de las revelaciones de esta serie. "Diego la descubrió en el casting y yo fue ver la prueba y aluciné". Lo dice Montero que asegura, además, que luego superó todas sus expectativas.

Jimena, de 19 años, también ha llegado a Madrid para comerse el mundo, pero tiene que compaginar los estudios con un trabajo para poder mantenerse y trata de que haya algo de orden en la casa. Como dice Blanca "tiene un carácter un poco fuerte y la cosa a veces se le va de madre".

La protagonista y el amor

Uno de los rostros fuertes de la serie es Georgina Amorós. La actriz de 'Élite' repite con Montero para meterse en el cuerpo de Irene. Ella quiere ser directora de cine y en la época de los 2000 no abundaban, así que se fija en referentes como Icíar Bollaín. Aunque cargada de dudas, está decidida a intentarlo así que deja Castellón y a su novio de toda la vida para irse Madrid. Ella se mueve entre el caos y la valentía, pero es su tremenda capacidad para apasionarse lo que la llevará a caer pronto en un nuevo amor.

Quien ocupará su corazón será Julio, el personaje argentino interpretado por Franco Masini. Él está perdido, sin vocación ni rumbo, y empieza estudiando derecho. Pero es un chaval con suerte y entrar en este grupo de amigos le abrirá un mundo nuevo. Entre Julio e Irene se dará un cúmulo de encuentros y desencuentros que darán título de la serie. Gracias a su relación Julio se convierte en actor de forma un tanto casual y se verá sorprendido por un éxito inesperado. ¿Triunfará ella también como directora?

Regreso al presente

La elección de los 2000 en lugar de los 90, que son los años en los que Carlos Montero estudió la universidad, tuvo que ver con un salto temporal en la serie. Sus personajes reaparecerán en la actualidad y el lapso de tiempo no podía ser excesivo para que los acores resultaran creíbles. Para ellos, según Carlos Rodríguez, ha sido un trabajo de cuerpo, "no se mueve igual un chaval de 20 años que un hombre de 40". Para Montero, "una forma de distanciarme de lo puramente autobiográfico".

Este giro nos facilitará la apasionante tarea de calibrar el peso que factores cómo el contexto, las propias decisiones o incluso la suerte van a tener para marcar el devenir de este grupo de entusiastas de la vida y el cine. ¿Cómo regresarán ya de mayores a escena?. Eso no lo sabemos, pero al verlos podremos replantearnos con ellos el significado que realmente ostentan palabras como felicidad, éxito y fracaso.