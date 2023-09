El 4 de octubre llega a Netflix la miniserie protagonizada por Stephen Grahams y tiene cuatro líneas argumentales ambientadas en cuatro épocas diferentes y sigue a cuatro investigadores para un solon cadáver. En 1890, 1941, 2023 y 2053, se encuentra un cadáver —siempre el mismo— en Longharvest Lane, en el East End londinense, y un investigador de cada época se encarga del caso. Los investigadores empiezan a ver conexiones a través de las décadas y descubren que sus pesquisas están relacionadas. Además, un enigmático líder político —Elias Mannix (Stephen Graham)— cobra cada vez más peso en la trama. ¿Tuvo algo que ver en el asesinato? ¿O hay algo más siniestro en juego? Para resolver el misterio, los cuatro investigadores deben colaborar y destapar una conspiración que tiene más de 150 años de vida.

'Mentiras pasajeras' (Skyshowtime)

Otro estreno muy esperado es el de esta serie producida por Pedro Almodóvar y su hermano Agustín con su sello El Deseo. 'Mentiras pasajeras' llegará el 9 de octubre protagonizada por Elena Anaya, Pilar Castro, Hugo Silva, Quim Gutiérrez y Susi Sánchez. La ficción sigue a Lucía en un momento de su vida en el que ha conseguido todo lo que quería en su via personal y profesional hasta que cuando estaba a punto de obtener un merecido ascenso es acusada de espionaje industrial y despedida. La protagonista intenta recuperar su trabajo sin contarle a su entorno la verdad y de mentira, en mentira todo se acaba complicando. Además, ella no va a ser la única que no diga la verdad.

'Fargo' T5 (Movistar Plus+)

La quinta entrega de este true crimen que llegará el 29 de noviembre a Movistar Plus+ nos trasladará hasta el año 2019 a los estados de Minnesota y Dakota del Norte, donde la aparentemente típica ama de casa del Medio Oeste Dorothy Lyon (Juno Temple) entrará en conflicto con las autoridades por su pasado. El sheriff que la busca es Roy Tilma, interpretado por Jon Hamm, con ayuda de su impulsivo hijo Gator (Sam Spruell). La protagonista intenta proteger a su familia por todos los medios, pero le costará encontrar apoyo sobre todo de su poderosa suegra dueña de la mayor agencia de cobro de deudas. Completan el reparto David Rysdahl como Wayne, Jennifer Jason Leigh en el papel de la suegra Lorraine Lyon, Richa Moorjani interpretando a la ayudante del sheriff de Minnesota Indira Olmstead, Lamone Morris como Witt Farr y Dave Foley como Danish Graves.