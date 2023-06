En el evento de presentación de la revolución de atresplayer pudimos ver un tráiler de 'Vestidas de azul', la serie que da continuidad al universo de 'Veneno' y además se comunicó que la saga no termina aquí, sino que la serie 'Piraña' llegará para cerrar una trilogía que ha servido para dar visibilidad y voz a la comunidad trans.

El avance muestra a Valeria, un tiempo después de la muerte de Cristina ‘La Veneno’, interesada en investigar qué fue de las mujeres trans que en los 80 protagonizaron el documental 'Vestida de azul' (que, por cierto, no deberías perderte en atresplayer). Por lo que se puede ver, la búsqueda de aquellas mujeres no es fácil aunque finalmente podrá ir construyendo una historia. Lo que veremos será una historia contada a través de dos líneas temporales que van del pasado (1982) a la actualidad (2018) para ver cómo ha cambiado la situación de la comunidad trans y de varias mujeres, en particular.

La serie vuelve a contar con las protagonistas y también con gran parte del equipo de 'Veneno' y así Valeria, interpretada de nuevo por Lola Rodríguez, encontrará apoyo en Paca (Paca La Piraña), Juani, Sacha (Alex Saint), Manola (Ángeles Ortega) o Bienvenida (Desirée Vogue), entre otras, para encontrar las historias que busca para su nuevo libro.

A su lado también va a estar su madre Lola, a la que da vida Goya Toledo, que le recuerda la importancia de su labor en los momentos en los que está a punto de tirar la toalla: "Estás dando voz a personas que no la tienen". Su madre es un ejemplo y va a ser clave en las decisiones que tome también en su vida personal, puesto que su relación con Miguel (Tamar Novas) no pasa por su mejor momento.

Para dar vida a las protagonistas del documental y mostrar la hostil realidad que vivió el colectivo en los años 80 la serie cuenta con Rossa Ceballos (Loren adulta), Bimba Farelo (Loren joven), Chloe Santiago (Tamara), Geena Román (Eva) y Alma Gormedino (Josette), Penélope Guerrero (Nacha) y Keyla Òdena (Renee). Además, también se suman al reparto Susana Abaitua, Elena Irureta, Luis Callejo, Estrella Xtravaganza, Mercedes Sampietro, Anabel Alonso, Pedro Casablanc, Llum Barrera y Juriji Der Klee.

La serie está producida por Atresmedia TV en colaboración Suma Content y, de hecho, no va a ser el único proyecto en común dentro de las novedades que llegarán a atresplayer. Además de la tercera parte de 'Veneno' que se centrará en el personaje de Paca La Piraña y se llamará, como no podía ser de otra manera, 'Piraña', también llegará con el sello de Javier Calvo y Javier Ambrossi la serie musical 'Mariliendre'.