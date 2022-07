HBO Max tiene previstos grandes estrenos para este mes de julio como la serie juvenil 'Cómo mandarlo todo a la mierda' que sigue el plan improvisado de un grupo de jóvenes que se lanzan a la carretera. Pero además de novedades como 'Los ensayos', 'Rap Sh!' o 'Pequeñas mentirosas: pecado original'; la plataforma incorporará a su catálogo serie míticas como 'Urgencias' o 'Alf'. El público podrá elegir entre actualidad o nostalgia para los maratones de este verano. Por otro lado, Disney+ también suma importantes estrenos a su catálogo como la esperada serie documental 'Light & Magic', la serie latinoamericana 'Santa Evita' o el thriller 'Por mandato del cielo' protagonizado por Andrew Garfield. Un montón de opciones para que no te aburras este mes de julio si se te hacen largas las vacaciones.

HBO Max

Cómo mandarlo todo a la mierda -2 de julio de 2022

Alba, una joven a la que le cuesta adaptarse y que lleva poco tiempo en su nuevo instituto, se entera de una horrible noticia: el viaje de fin de curso se cancela. Sus planes de escapar de casa se derrumban. Por casualidad, descubre que un grupo de compañeros tiene un plan perfecto: hacer creer a sus padres que el viaje sigue en pie, robar la furgoneta del hermano de uno de ellos y lanzarse tres semanas a la carretera. El plan es no tener plan, ir sin rumbo fijo, improvisando. Solo hay algunas reglas: no se puede publicar nada en redes sociales, hay que estar siempre moviéndose y, lo más importante, no hay vuelta atrás.

'Amigos fantásticos'- 9 de julio de 2022

Esta serie documental de aventuras y viajes es, a su vez, un espectáculo de desafíos lleno de magia y en parte una celebración de la amistad. Producida y dirigida por el cineasta nominado al premio Emmy Daniel Sharp ('Vikings: The Rise and Fall'), en cada episodio podemos ver a los gemelos Phelps viajar a un destino diferente para encontrarse con uno de sus amigos famosos, que desempeña el papel de guía turístico del lugar. Islandia, Dubái, Polonia, Austria o Irlanda serán algunos de sus destinos.

'Los anarquistas' -11 de julio de 2022

En 2015, Jeff Berwick, un empresario canadiense convertido en polemista, anunció una conferencia en Acapulco, México, con la esperanza de promover la anarquía en su forma más pura, un ideal que defiende la ausencia de gobierno con el autogobierno individual absoluto. El evento, llamado "Anarchapulco", atrajo a una variedad internacional de libertarios, fugitivos y familias que buscan "desescolarizar" a sus hijos para protegerlos de las burocracias de la vida moderna, así como evangelistas de criptomonedas y otros personajes atraídos por la idea de crear una comunidad sin estado, libre de gobiernos y sistemas bancarios centrales.

'Edge of the Earth' -13 de julio de 2022

Una emocionante combinación de deportes de acción y aventura, diario de viaje y documental sobre naturaleza, EDGE OF THE EARTH sigue a cuatro grupos de atletas de élite de acción y aventuras en cuatro misiones únicas nunca antes llevadas a cabo. A lo largo de todo el mundo, dentro de reinos de la naturaleza desconocidos e inspiradores, cada entrega presenta un equipo diferente de aventureros que viajan a la naturaleza para asumir increíbles esfuerzos de destreza física y fortaleza mental.

'Los ensayos' -16 de julio

Nathan Fielder ("Nathan For You", "How To with John Wilson" de HBO) regresa a la televisión en una nueva serie que explora hasta dónde llegará un hombre para reducir las incertidumbres de la vida cotidiana. Con un equipo de construcción, una legión de actores y recursos aparentemente ilimitados, Fielder permite que la gente común se prepare para los momentos más importantes de la vida "ensayándolos" en simulaciones cuidadosamente diseñadas por él mismo. Cuando un solo paso en falso podría destrozar todo tu mundo, ¿por qué dejar la vida al azar?

'Rap Sh!t' -20 de julio

La nominada al Emmy y al Globo de Oro Issa Rae cuenta la historia de dos antiguas amigas de la escuela secundaria de Miami, Shawna (Aida Osman) y Mia (KaMillion), que se reúnen para formar un grupo de rap.

'Pequeñas mentirosas: pecado original' -28 de julio de 2022

Hace veinte años, una serie de trágicos eventos casi destrozaron a Millwood. Ahora, en la actualidad, un nuevo grupo de pequeñas mentirosas se ve atormentado por un asaltante desconocido.

'Almost fly' -29 de julio de 2022

Alemania, 1990: tres compañeros de escuela con grandes sueños se enfrentan cuando el hip-hop entra repentinamente en su vida a través de la cercana base del ejército de los EE UU, todo cambia.

'Harley Quinn' -29 de julio

La serie de animación para adultos que se centra en la villana Harley Quinn tras su ruptura con el Jocker regresa con nuevos episodios. Tras unirse a la Legión del Mal en la primera temporada, Gotham se convertía en el lugar ideal para que los villano campasen a sus anchas. Ahora habrá que esperar para saber qué depara la tercera entrega después del acercamiento entre Harley Quinn y Poison Ivy.

Disney+

'America: paisajes extraordinarios'

De los galardonados productores de 'Planeta Tierra', 'Planeta Helado' y las películas de 'Disneynature', llega América: Paisajes Extraordinarios, narrada por Michael B. Jordan. Norteamérica es el continente más diverso y extremo de la Tierra. El único lugar en el que se pueden encontrar paisajes de todo tipo, desde un casquete polar hasta un desierto abrasador, y todos los paisajes intermedios. Hacemos un viaje a través de las regiones más espectaculares de los Estados Unidos: el montañoso noroeste, el vaporoso sur, el árido oeste y el infinito Medio Oeste. Sea cual sea el vecindario, hay en él un héroe que puede convertirlo en su hogar. Listos, duros, valientes, como sean... todos tienen lo necesario para prosperar. En nuestro episodio final, conocemos a los héroes humanos que luchan por preservar nuestra fauna y nuestros agrestes lugares para las generaciones futuras.

'Atlanta' T3 -13 de julio

La tercera temporada de Atlanta recorre Europa y lleva a Earn (Donald Glover), Alfred 'Paper Boi' (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) y Van (Zazie Beetz) de gira arrasando por todo el continente. Al mismo tiempo, el grupo va descubriendo sus nuevos paraderos siendo ellos los extranjeros, y les cuesta procesar todo el éxito que acaban de alcanzar y con el que siempre han soñado.

'Santa Evita' -26 de julio de 2022

La serie original latinoamericana llega con siete episodios para narrar la intrigante historia del cuerpo embalsamado de Eva Perón tras su muerte y las tres copias que se hicieron. Lo que iba a ser una espera de tres años hasta el entierro se convirtió en casi dos décadas deambulando por el mundo. La serie se basa en la novela del escritor argentino Tomás Eloy Martínez. Natalia Oreiro interpreta a Eva Perón junto con un reparto internacional formado por Ernesto Alterio, Diego Velázquez, Francesc Orella y Darío Grandinetti.

'Por mandato del cielo' -27 de julio de 2022

Por mandato del cielo llegará a su plataforma dentro del servicio de streaming Star. Con una atmósfera que recuerda a True detective, la nueva miniserie protagonizada por Andrew Garfield trata sobre un caso de doble asesinato en una comunidad mormona de Salt Lake City (Utah). Violencia, fe y religión se mezclan en una trama inspirada en el libro homónimo de Jon Krakauer.

'Light & Magic' -27 de julio de 2022

Cuando George Lucas se disponía a hacer Star Wars no podía ni imaginarse que acabaría revolucionando toda una industria. Esta serie documental de seis episodios narra la evolución de Industrial Light & Magic, la empresa responsable de los icónicos efectos especiales de Star Wars, E.T., Terminator 2, Jurassic Park y tantas otras películas. Esta es la historia de un equipo de genios creativos que pusieron la magia en las películas que tanto nos gustan.

'High School Musical: El musical:La Serie' -27 de julio de 2022

Los Wildcats se dirigen al Campamento Lago Somero, un campamento en California donde, tanto ellos como sus compañeros, pasarán un inolvidable verano lleno de romances, noches sin toque de queda y mucho tiempo al aire libre. El ambiente se caldeará Y se enfriará cuando se embarquen en la producción de 'Frozen' y de una docuserie relacionada. ¿Serán los Wildcats capaces de darlo todo sin dejar a nadie en la fría estacada?