La comedia 'Dos años y un día' llega a ATRESplayer PREMIUM protagonizada por Arturo Valls para explorar en tono de humor los límites del humor. Además de risas, este mes de julio viene cargado de inquietantes thriller como 'Apariencias' o 'Encerrado con el diablo' Apple TV+. También llegan nuevas entregas como el final de 'Better call Saul' o la tercera temporada del drama de abogadas 'The Split' (Filmin). 'Queer as folk', 'Dark Winds' o 'The girl of Plainville' son otros interesantes títulos de este mes, pero hay mucho más así que sigue leyendo.

ATRESplayer PREMIUM

Dos años y un día - 3 de julio de 2022

Arturo Valls es el protagonista de la nueva serie que llega a ATRESplayer PREMIUM para narrar la caída en desgracia de un actor, presentador y cómico por un desafortunado chiste. Valls interpreta a Carlos Ferrer al que condenan a cumplir dos años y un día de cárcel por un delito de ofensas religiosas. La serie de seis episodios mostrará las vicisitudes del condenado mientras está en la cárcel.

Apple TV+

'Encerrado con el diablo' -8 de julio

Esta miniserie basada en hechos reales sigue a Jimmy Keene (Taron Egerton), el futbolista estrella de su instituto e hijo de un honorable policía, cuando después de haber sido condenado a diez años de prisión consigue una oportunidad única. Tiene la posibilidad de seguir en la prisión de mínima seguridad y cumplir toda su condena o ir a una de máxima seguridad para hacerse amigo de Larry Hall, un asesino en serie desquiciado, y conseguir que confiese dónde están enterrados los cuerpos de varias niñas. Lo difícil será saber si está diciendo la verdad.

'Hacia delante' -22 de julio de 2022

Basada en el libro "Just Don't Fall" del atleta paralímpico y autor Josh Sundquist, esta serie sigue a Josh Dubin, de 12 años, cuando pasa de estar escolarizado en casa a la escuela pública ¡emocionado por experimentar todo lo que el colegio tiene para ofrecer! Pero en el camino, Josh también se enfrenta a una nueva serie de desafíos, sobre todo el de lograr que toda la escuela vea más allá de su pierna ortopédica y lo conozcan por lo que es. Con el apoyo de sus padres y la ayuda de sus mejores amigos, Kyle y Gabriella, Josh aprende, ríe y crece, siempre con una insaciable curiosidad.

'Ciclos' T3 -22 de julio de 2022

Tras el dramático final de la segunda temporada, la tercera temporada de ocho episodios comienza con Nikki (lEsther Smith) y Jason (Rafe Spall) como padres primerizos de dos niños a los que aún están conociendo. Ahora solo tienen que mantener el control, lo que resulta ser más complicado de lo que pensaban. Lanzados de golpe al mundo de la paternidad, Nikki y Jason verán sus relaciones entre sí y con sus seres queridos puestas a prueba, mientras intentan desesperadamente no naufragar en los altibajos de la crianza, aferrándose a sus hijos y a su cordura.

'Ambar Dorado -29 de julio de 2022

Basada en la serie de best-sellers de Paula Danziger, con más de 10 millones de copias vendidas, la serie "Ámbar Dorado" es una mirada sin filtro a una niña que encuentra su voz a través del arte y la música a raíz del divorcio de sus padres. Escrita y dirigida por Bonnie Hunt.

'Apariencias' -29 de julio de 2022

Ambientada en la alta sociedad de San Francisco, “Apariencias” está protagonizada por Gugu Mbatha-Raw (The Morning Show), que además es productora ejecutiva. Mbatha-Raw interpreta a Sophie, una mujer que ha sufrido un traumatismo en la cabeza, aparentemente consecuencia de un intento de suicidio, que la ha dejado con una pérdida aguda de memoria. Mientras se embarca en una búsqueda para volver a unir las piezas de su vida con la ayuda de su esposo y amigos, comienza a preguntarse si la verdad que le cuentan es o no la verdad que ha vivido. A través de sorprendentes giros y un triángulo amoroso inesperado, este complejo y sexy thriller lanza una pregunta: ¿Qué pasaría si te despertaras un día y no supieras tus propios secretos? 'Apariencias' es una historia de autodescubrimiento que explora si ya estamos programados para convertirnos en quienes somos o si elegimos nuestra propia identidad.

Prime Video

'The Terminal List' -1 de julio de 2022

Chris Pratt es el protagonista de esta serie basada en la novela superventas de Jack Carr que sigue a James Reece después de vivir junto a su pelotón de la marina una emboscada en una operación de riesgo. De vuelta a casa con su familia vivirá con recuerdos contradictorios y el sentimiento de culpa. Pero conforme aparezcan nuevas pruebas, descubrirá fuerzas oscuras que trabajan en su contra arriesgando su vida y la de sus seres queridos.

'Paper Girls' -29 de julio de 2022

Esta esperada serie de ciencia ficción de ocho episodios está basada en los cómics de Brian K. Vaughan y Cliff Chiang sobre el viaje personal de cuatro chicas. La serie nos sitúa a finales de los 80 tras una noche de Halloween cuando las cuatro repartidoras de periódicos Erin, Mac, Tiffany y Kj se ven atrapadas en en el fuego cruzado entre viajeros del tiempo en guerra, cambiando sus vidas para siempre. Tras ser transportadas al futuro, las cuatro amigas deben buscar la manera de volver al pasado. Pero mientras lo logran se enfrentarán a sus versiones adultas descubriendo que en el futuro son muy diferentes a lo que creían que serían con 12 años. Les persigue una facción militar de viajeros en el tiempo conocida como Los Viejos que ha prohibido los viajes en el tiempo para poder mantenerse en el poder. Para sobrevivir, las chicas tendrán que superar sus diferencias y aprender a confiar en las demás y en ellas mismas.

Movistar Plus+

'Better call Saul' T6 B -12 de julio de 2022

La última temporada de la serie concluye el complicado viaje de transformación de Jimmy McGill en el abogado criminal y buscavidas Saul Goodman. Después de consolidar su plan contra Howard Hamlin con el fin de asentar su nuevo negocio de asesoría legal, Jimmy y Kim tienen un horizonte incierto por delante tras el impactante final del episodio 7. En los últimos episodios, el letal juego del gato y el ratón entre Gus y Lalo podría salpicarles de manera directa si se descuidan y cobrarse un precio difícil de pagar.

'Grace' T2 -15 de julio de 2022

El actor británico John Sim ('Doctor Who') regresa como el tenaz comisario Grace en esta segunda temporada que adapta tres nuevas novelas del escritor Peter James. Meses después de su última investigación y con el equipo tratando de recuperarse de las consecuencias, Roy Grace afronta nuevos casos mientras trata de dejar atrás los fantasmas del pasado. 'Casi muerto', 'Las huellas del hombre muerto' y 'Traficantes de muerte' son las tres historias de esta segunda temporada.

'El limpiador' -25 de julio de 2022

Esta adaptación inglesa de la serie de culto alemana 'Der Tatortreinger' sigue Wicky, un hombre con un peculiar trabajo : se encarga de limpiar escenas de crímenes y eso le da acceso a todo tipo de historias rocambolescas. Creada y protagonizada por el cómico británico Greg Davies, cuenta con episodios autoconclusivos y cuenta con invitados especiales, como Helena Bonham Carter.

'Buscarse la vida en Brooklyn' T2-29 de julio de 2022

En la segunda temporada de 'Buscarse la vida en Brooklyn', Dan, Kevin, Zayna y Drew retoman la historia justo donde terminó la primera temporada: Kevin intenta distanciarse de la influencia de Drew, pero la conexión de Dan con Drew solo se fortalece. Drew intenta corregir sus errores del pasado, pero continúan persiguiéndolo; La sobrina de Drew, Zayna, quiere romper con el pasado problemático de su familia desesperadamente. Mientras tanto, el padrastro de Dan, Kareem, sigue vendiendo bicicletas.

Filmin

'Masa' -5 de julio

Llega la versión femenina y escandinava de ‘Breaking Bad’, una serie del director sueco Levan Akin sobre robos, blanqueo de dinero y una pastelería. Malou (Helena af Sandeberg) es una mujer de negocios obsesionada con el estatus que se encuentra una bolsa con 47 millones de coronas suecas y decide abrir una pastelería para blanquear el dinero. Al mismo tiempo, Liana (Bianca Kronlöf) es una endeudada madre soltera abandonada por su novio tras ser encarcelado por un robo millonario.Todos creen que él escondió el dinero y Liana se ve envuelta, en contra de su voluntad, de la desesperada búsqueda del botín. Así será como se crucen los caminos de las dos mujeres.

'Split' T3 -12 de julio

Las hermanas Defoe regresan con una tercera temporada sobre el mundo de los divorcios de alto standing en Londres. Hannah es la mejor abogada para sus clientes y ahora diez meses después de separarse de su marido Nathan, se enfrentará a su propio divorcio. La protagonista se dará cuenta de todo lo que puede perder y la historia dará un vuelco cuando una sorprendente revelación ponga a ala empareja en una situación completamente nueva.

'El Vikingo: historia de un narco' -19 de julio

Esta mezcla de documental y ficción es un biopic y también un true crime que narra las vilezas y debilidades de uno de los narcotraficantes más poderosos de Europa, El Vikingo. La serie cuenta la historia real de Claus Malmqvist, el traficante de drogas más grande de toda Europa y un hombre que lo tenía todo pero terminó perdiendo lo más importante: a su familia.

'Inside No.9' -22 de julio de 2022

Llegan seis nuevas historias de la serie de culto de Steve Pemberton y Reece Shearsmith. Casi todas ellas están protagonizadas por sus creadores o al menos uno de ellos. Todos los episodios son independientes, duran media hora y tienen en común que están ambientados en algún espacio que se identifica con el número 9. Puede ser una habitación de hotel, una casa o un piso. Lo que caracteriza las tramas son los cambios de tono, los inesperados giros de guion y la capacidad para dejar al público con un gesto torcido o revelarle que la situación angustiosa que estaba viendo era solo una broma.

'Felizmente casados' -26 de julio de 2022

La segunda temporada de esta mezcla de thriller y comedio no lleva a 1975, un año después de los acontecimientos de la primera entrega en la que dos matrimonios de mediana edad encontraban el aliciente a sus anodinas existencias en el crimen y la crueldad. Ahora, los Delisle y los Paquette tienen tres semanas por delante para recuperar el control de su imperio criminal que se quedó en standby durante el curso escolar. Sin embargo, nada saldrá como planean.

AMC+

'Rupturas' -14 de julio de 2022

Un pequeño pueblo rural de Islandia es el escenario para esta serie que trata sobre lazos familiares, nuevos comienzos y sobre dejar atrás el pasado. En sus ocho episodios, cuenta la historia de Kristin (Sara Dögg Ásgeirsdóttir) y Lilja (Katla Njálsdóttir), una doctora de 45 años y su hija de 15 que se mudan con los padres de Kristin mientras afronta su divorcio. Conviviendo de nuevo con su madre Johanna que está convencida de que tiene poderes psíquicos, Kristin deberá afrontar los fantasmas de su pasado.

'The Beast Must Die' -14 de julio de 2022

Jared Harris (Mad Man) y Cush Jumbo (Quédate a mi lado) protagonizan esta serie basada en una novela de 1938 escrita por Nicholas Blake. Ambientada en la actualidad, la serie de seis episodios sigue a una madre que busca venganza por el atropello de su hijo. Ella es Francesc Cairnes y el culpable de sus males es el detestable y abusivo empresario George. El detective Nigel Strangeways está a cargo de caso y tiene sospechas de que su departamento encubrió la participación de George. Cuando descubre a Frances infiltrada en la familia del investigado entiende que además de demostrar la culpabilidad del sospechosos debe frustrar los planes de venganza de la madre de la víctima.

'Dark Winds' -21 de julio de 2022

Producido por George R.R. Martin y Robert Redford, el thriller basado en la saga literaria de Tony Hillerman ya ha sido renovado por una segunda temporada. La primera llega a AMC+ para trasladarnos al remoto pueblo de Nación Navaja en Estados Unidos durante la década de los 70. Allí se desarrolla la historia de dos policías que tratan de resolver un doble asesinato. Aunque en un principio los crímenes no parecen estar relacionados, los detectives Joe Peaphorn (Zahn McClarnon) y Jim Chee (Kiowa Gordon) irán viendo como las pistas les acercan a la verdad, pero también les exponen ante las heridas de su pasado y terminarán luchando contra un mal sin precedentes que pondrá a prueba sus creencias.

Starzplay

'P-VALLEY' T2 -3 de julio de 2022

Llega la segunda temporada de la serie que nos sitúa en Chucalissa, un lugar peligroso en el que cuando llega la noche toca luchas con uñas y dientes para sobrevivir. Algunos se lanzan a nuevas y peligrosas andanzas, mientras otros se aferran a sus tacones de aguja y se mantienen firmes a cualquier precio. El club Punk reabre sus puertas y Autumn y Clifford lucharán por el trono mientras llega sangre nueva al vestuario. Con el destino del casino pendiente de un hilo, la maquinaria política local se pone en marcha. Llegan nuevos tiempos en los que la muerte y el peligro acechan en cada esquina.

'The girl from Plainville' -10 de julio de 2022

Llega la historia basada en el caso real que conmocionó a Estados Unidos del suicidio de “un joven por mensajes de texto”. Conrad Roy III había padecía de depresión y terminó quitándose la vida. Sin embargo, la investigación de su muerte terminó revelando una sorprendente historia. Michelle Carter, a la que había conocido brevemente en verano, y con la que mantenía una relación a distancia le había animado a través de sus mensajes a cometer el suicidio y de hecho estuvo hablando con él en el momento en el que lo llevó a cabo, sin que ella hiciera nada por evitarlo. Más bien, todo lo contrario. Ahora, esta miniserie, que se basa en un artículo de la revista Esquire de Jesse Barron sobre el caso, explora la relación entre los dos jóvenes y la implicación de Michelle en los hechos que llevaron a la muerte de Conrad.

'Queer as folk' -31 de julio de 2022

Llega esta vibrante reinterpretación de la innovadora serie creada por Russell T. Davies (‘It’s a sin’) a finales de los 90. La nueva versión explora a un grupo diverso de amigos en Nueva Orleans cuyas vidas se verán transformadas tras vivir una tragedia.

COSMO

'Crimen en el paraíso' T11 -3 de julio de 2022

El inspector Neville Parker y la detective Florence Casell investigan nuevos asesinatos en la soleada isla de Saint Marie. Vuelve una nueva temporada de la serie policiaca de la BBC que narra el día a día de un equipo de detectives en un espectacular enclave caribeño, la isla de Saint Marie. La nueva entrega suma a las investigaciones de los asesinatos, las complicaciones emocionales de trabajar con la detective Florence Cassell (Josephine Jobert) por la que se siente atraído.

'Bright minds' T3 -14 de julio de 2022

Astrid Nielsen (Sara Mortensen) y la comandante Raphaëlle Coste (Lola Dewaere) vuelven a la carga en una nueva ronda de investigaciones que les llevará a grandes desafíos profesionales pero también, y sobre todo, emocionales.