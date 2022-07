Muchos estaréis pillando las maletas para disfrutar de la playa, de la montaña o de lo que más os apetezca. Otros ya estaréis en vuestro destino favorito. Y aunque las vacaciones están llenas de cosas que hacer siempre hay un hueco para ver una buena serie. O una mala... eso ya va en gustos. El caso es que nosotros no vamos a dejaros solos estos días y aquí van todos los títulos que llegan esta semana a las distintas plataformas. Desde la adaptación del videojuego 'Resident Evil', pasando por los episodios finales de 'Better Call Saul' y, como entrada de catálogo destacada, todas las temporadas de 'Urgencias', una de esas series míticas que, hasta ahora, no podíamos ver en ningún sitio.

Netflix

'Resident Evil' - Jueves 14

Netflix estrenará el 14 de julio la nueva 'Resident Evil' que adapta el conocido videojuego y muestra cómo la Corporación Umbrella oculta perversas intenciones. La serie nos sitúa, por un lado, en el año 2036 en Londres. Esto es 14 años después de la epidemia de dolor provocada por la droga Felicidad cuando encontramos a Jade Wesker esforzándose por sobrevivir en en un mundo invadido por seres de pesadilla infectados y sedientos de sangre. Mientras lidia con la brutalidad constante, Jade también sufre por su pasado en New Raccoon City, por los escalofriantes vínculos entre su padre y la siniestra Corporación Umbrella y, sobre todo, por lo ocurrido con su hermana Billie. Y todo eso nos lleva a 2022, la segunda línea temporal que desarrolla la ficción.

'Farzar' - Viernes 17

Esta serie de animación es una estrafalaria comedia de ciencia ficción sobre las andanzas del príncipe Fichael. El egocéntrico guerrero humano Renzo liberó al planeta Farzar del perverso extraterrestre Bazarack y luego fundó un poblado humano debajo de una cúpula enorme y se convirtió en el zar de Farzar. Años después, los malvados alienígenas vuelven a atacar Farzar y el príncipe Fichael, hijo de Renzo con buenas intenciones pero pocas luces, se lanza a la aventura con CACA (Cruzada AntiCanallas y Asesinos), su equipo de fuerzas especiales compuesto por un soldado humano convertido en cíborg (Scootie), dos siamesas antagónicas (Val y Mal), un científico desquiciado (Barry Barris), un mutante de lo más inútil (Billy) y un pequeño y travieso alienígena caoscelote (Zobo). Cuando emprende el viaje para combatir a los alienígenas que quieren matarlos e incluso comérselos, Fichael descubre que no todo es lo que parece y que quizá esté viviendo una mentira.

'Segundas nupcias y anhelos' - Viernes 17

Netflix estrena esta ficción que se centra en el dinero y el poder y donde el matrimonio es un negocio, de hecho es la transacción más deseada. Una mujer divorciada planea su venganza contra la amante de su exmarido a través de una exclusiva agencia matrimonial al servicio de los más ricos. Se trata de Rex, una agencia VIP de búsqueda de parejas, donde el matrimonio es una transacción muy deseada. Kim He-seon, Lee Hyun-wook y Jung Eugene encabezan el reparto de esta serie coreana.

HBO Max

'Los Anarquistas' - Lunes 11

En 2015, Jeff Berwick, un empresario canadiense convertido en polemista, anunció una conferencia en Acapulco, México, con la esperanza de promover la anarquía en su forma más pura, un ideal que defiende la ausencia de gobierno con el autogobierno individual absoluto. El evento, llamado "Anarchapulco", atrajo a una variedad internacional de libertarios, fugitivos y familias que buscan "desescolarizar" a sus hijos para protegerlos de las burocracias de la vida moderna, así como evangelistas de criptomonedas y otros personajes atraídos por la idea de crear una comunidad sin estado, libre de gobiernos y sistemas bancarios centrales.

'Edge of the Earth' (docuserie) - Miércoles 13

Una emocionante combinación de deportes de acción y aventura, diario de viaje y documental sobre naturaleza, EDGE OF THE EARTH sigue a cuatro grupos de atletas de élite de acción y aventuras en cuatro misiones únicas nunca antes llevadas a cabo. A lo largo de todo el mundo, dentro de reinos de la naturaleza desconocidos e inspiradores, cada entrega presenta un equipo diferente de aventureros que viajan a la naturaleza para asumir increíbles esfuerzos de destreza física y fortaleza mental.

'Los ensayos' - Sábado 16

Nathan Fielder ('Nathan For You', 'How To with John Wilson' de HBO) regresa a la televisión en una nueva serie que explora hasta dónde llegará un hombre para reducir las incertidumbres de la vida cotidiana. Con un equipo de construcción, una legión de actores y recursos aparentemente ilimitados, Fielder permite que la gente común se prepare para los momentos más importantes de la vida "ensayándolos" en simulaciones cuidadosamente diseñadas por él mismo. Cuando un solo paso en falso podría destrozar todo tu mundo, ¿por qué dejar la vida al azar?

'Urgencias' (serie completa) - Domingo 17

Fue la pionera y la que abrió las 'series de médicos' para el gran público. Su cantera de actores (George Clooney, Noah While...) fue tal que muchos de aquellos médicos se han convertido en estrellas de talla internacional. Ahora, HBO Max nos trae al completo sus 15 temporadas para que suframos y vivamos el día a día de los doctores del Hospital General de Chicago.

MovistarPlus+

'Better Call Saul' (T6B) - Lunes 11

La última temporada de la serie concluye el complicado viaje de transformación de Jimmy McGill en el abogado criminal y buscavidas Saul Goodman. Después de consolidar su plan contra Howard Hamlin con el fin de asentar su nuevo negocio de asesoría legal, Jimmy y Kim tienen un horizonte incierto por delante tras el impactante final del episodio 7. En los últimos episodios, el letal juego del gato y el ratón entre Gus y Lalo podría salpicarles de manera directa si se descuidan y cobrarse un precio difícil de pagar.

'Grace' (T2) - Viernes 15

El actor británico John Sim ('Doctor Who') regresa como el tenaz comisario Grace en esta segunda temporada que adapta tres nuevas novelas del escritor Peter James. Meses después de su última investigación y con el equipo tratando de recuperarse de las consecuencias, Roy Grace afronta nuevos casos mientras trata de dejar atrás los fantasmas del pasado. 'Casi muerto', 'Las huellas del hombre muerto' y 'Traficantes de muerte' son las tres historias de esta segunda temporada.

Disney+

'Solar Opposites' (T3) - Miércoles 13

Trabajar menos como equipo y funcionar más como una familia. Este es el objetivo del grupo de extraterrestres más disfuncional de la plataforma del ratón. Esta serie de animación cuenta la historia de un equipo de cuatro extraterrestres que están divididos en su forma de ver el nuevo planeta en el que han aterrizado: unos opinan que la Tierra es espantosa y otros que es maravillosa.

AMC+

'Rupturas' - Jueves 14

Un pequeño pueblo rural de Islandia es el escenario para esta serie que trata sobre lazos familiares, nuevos comienzos y sobre dejar atrás el pasado. En sus ocho episodios, cuenta la historia de Kristin (Sara Dögg Ásgeirsdóttir) y Lilja (Katla Njálsdóttir), una doctora de 45 años y su hija de 15 que se mudan con los padres de Kristin mientras afronta su divorcio. Conviviendo de nuevo con su madre Johanna que está convencida de que tiene poderes psíquicos, Kristin deberá afrontar los fantasmas de su pasado.

'The Beast Must Die' - Jueves 14

Jared Harris ('Mad Men') y Cush Jumbo ('Quédate a mi lado') protagonizan esta serie basada en una novela de 1938 escrita por Nicholas Blake. Ambientada en la actualidad, la serie de seis episodios sigue a una madre que busca venganza por el atropello de su hijo. Ella es Francesc Cairnes y el culpable de sus males es el detestable y abusivo empresario George. El detective Nigel Strangeways está a cargo de caso y tiene sospechas de que su departamento encubrió la participación de George. Cuando descubre a Frances infiltrada en la familia del investigado entiende que además de demostrar la culpabilidad del sospechosos debe frustrar los planes de venganza de la madre de la víctima.

COSMO

'Bright Minds' (T3)

Astrid Nielsen (Sara Mortensen) y la comandante Raphaëlle Coste (Lola Dewaere) vuelven a la carga en una nueva ronda de investigaciones que les llevará a grandes desafíos profesionales pero también, y sobre todo, emocionales.