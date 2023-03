El vídeo que encabeza este artículo recorre algunas series que ampliamos aquí para que tengáis toda la información sobre las mejores novedades para estos días. Los tráilers de 'El premio de tu vida' y 'Sentimos las molestias' nos han dejado con muchas ganas de verlas estos dos estrenos de Apple TV+ y Movistar Plus+, pero tampoco podemos perder de vista el desenlace de 'Succession', que pronto llegará a su final.

Aunque su llegada no es inminente, pues no se producirá hasta el 7 de mayo, UPA Next ya está haciendo ruido y pronto iremos publicando entrevistas con sus actores y confidencias sobre lo que encontraremos en el regreso, a ATRESPLAYER Premium, de una de las ficciones más emblemáticas de la casa. Mientras tanto vamos con los títulos que, desde ya, tenemos a golpe de clic.

HBO Max

'Succession' T4 y última, día 28 de marzo

'Succession' llega a su fin con la cuarta temporada. El éxito de la serie ha confirmado que el público disfruta viendo cómo los ricos también lloran por mucho que crucen el país en helicóptero. La nueva temporada, como ya sabemos, llega tras la traición de Logan Roy a sus hijos consumada en la venta de su conglomerado de empresas al magnate Lukas Matsson. Ahora la transacción está más cerca y, como se puede ver en el tráiler, Logan se siente triunfador. Sin embargo, sus hijos Kendall, Shiv, Roman y Connor van a tratar de truncar sus planes por todos los medios posibles. Para empezar, recurrirán a todos los enemigos de su padre, por lo que la relación de la familia será más tensa que nunca. Todo esto se agrava con la situación de Shiv y Tom que, aunque nunca han sido un ejemplo de matrimonio perfecto, ahora van a enfrentarse de forma despiadada.

Apple TV+

'El premio de tu vida' T1, día 29 de marzo

Dusty Hubbard, el sencillo profesor y padre de familia al que interpreta el actor Chris O'Dowd, entra en su ultramarinos habitual y se fija en una misteriosa máquina. Ni siquiera el dueño del comercio sabe de dónde ha salido, pero lleva mucho tiempo ahí y tienen la función de decir, a quien esté dispuesto a gastar una moneda, cuál es su auténtico potencial en la vida. Poco a poco la voz se corre por el pueblo y la gente empieza enloquecer siguiendo los designios de Morpho, que es el nombre de la máquina.

El más contrariado de todos es el propio Dusty, que empezará a ver incrédulo cómo sus vecinos empiezan a divorciarse, casarse o cambiar de aficiones u oficios según las predicciones sobre sus auténticas capacidades. Creer que podrían ser algo más de lo que son les hace pensar que quizá no eligieron el camino adecuado en la vida. Algo que acaba haciendo que Dusty también acabé planteándose si es un conformista que, en realidad, no merece afirmar que ha conocido la felicidad.

Movistar Plus+

'Sentimos las molestias' T2, día 30 de marzo

Toda una reivindicación, aunque en clave de desternillante comedia, contra el encasillamiento social de los mayores en nuestra sociedad. Esta circunstancia está representada en la figura de dos amigos, ambos de nombre Rafael, interpretados por los actores Antonio Resines y Miguel Rellán. Rellán, que hacen de un viejo rockero y un prestigioso director de orquesta que están perdiendo facultades, aquellas que un día les hicieron famosos. Resistiéndose a dejar de ser quienes un día fueron van peleando con un mundo al que parece que debieran pedirle disculpas por no querer retirarse. Pero la realidad se impone y van viendo como, cuando están a punto de olvidarlo, siempre aparece alguien para recordárselo. Sin sexo, sin liderazgo en el trabajo y con muchos achaques de salud este par de puertas resultan divertidísimos y nos invitan a pensar en si la sociedad está preparada para saber tratar a sus mayores.

Prime Vídeo

'El poder' T1, día 1 de abril

Una serie sobre chicas adolescentes con el extraño poder de generar descargas eléctricas con sus manos. Son elementos comunes a los cientos de miles de casos que empiezan a surgir por todo el planeta. Lo que podría parecer mera ciencia ficción, es en realidad una historia de empoderamiento capaz de llevarnos a imaginar un mundo muy diferente al actual. Cuando la fuerza de la electricidad se impone muchos empiezan a doblegarse y las cosas dejan rápido de ser cómo eran. Los sexos intercambian de repente sus roles de fuerza y quienes no tienen este poder, sencillamente, lo anhelan. Pronto aparecerán voces hablando de una nueva y esperanzadora realidad y otras que alimentarán movimientos políticos destinados a cercar a estas mujeres y proteger a quienes pudieran necesitarlo. El caos está servido, porque conviene recordar que muchas de estas jóvenes podrían infringir dolor e incluso la muerte a sus congéneres con un simple movimiento de manos.

Netflix

'Inestable' T1, día 31 de marzo

El más que conocido rostro de Rob Lowe regresa a la pequeña pantalla y lo hace acompañado de su hijo John Owen Lowe, fruto de su matrimonio con la maquilladora Sheryl Berkoff. El clásico guapo que en sus inicios era reclamado para hacer de galán en comedias románticas, viene de familia con tradición actoral y, por lo que se ve, la saga continúa.

En 'Inestable' Rob y John también son padre e hijo. Esta comedia, cuya trama transcurre en el contexto de una importante empresa de investigación tecnológica del ámbito de la biotecnología, pivota sobre la relación entre ambos personajes. El padre es excéntrico al extremo, pero también talentoso y súper exitoso, aunque ahora se encuentra al borde del precipicio. El hijo, por la contra, es un chaval con problemas de adaptación social, que nunca parece acertar con las palabras y se vuelve loco para ajustar la realidad al inconmensurable ego de su padre que, aún sin mala voluntad, no puede evitar pensar que el mundo gira a su alrededor.

SkyShowtime

'Lo enviados' T1, día 31 de marzo

Dos sacerdotes del Vaticano pertenecientes a la congregación encargada de verificar casos de hipotéticos milagros son enviados a México. El motivo son las sanaciones de un religioso llamado Rafael Quintana que están revolucionando la pequeña villa de San Acacio. Pero, poco después de su llegada, Quintana desaparece y las autoridades religiosas locales establecen un cerco de silencio que para dificultar que investiguen lo sucedido. A partir de ahí, y como reza la sinopsis de Netflix, sus vidas y su fe son puestas a prueba por el hallazgo de una colonia psiquiátrica ubicada en la periferia del pueblo que parece esconder un misterio desde hace décadas que podría involucrar a todos los habitantes del pueblo.