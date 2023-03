El 25 de marzo de 1998 Antena 3 estrenaba el primer episodio de 'Compañeros', la serie no fue un fenómeno desde el principio, pero fue ganando fans hasta convertirse en la serie del momento y se mantuvo en emisión hasta 2002 con nueve temporadas que tuvieron continuidad con una película. Ahora, 25 años después los protagonistas y gran parte del equipo se han reunido para rememorar viejos tiempos. Si tienes morriña o curiosidad por conocer la que fuera la 'Élite' de los 90, en ATRESplayer PREMIUM tienes la serie completa. Sus protagonistas estaban entre los actores y actrices más conocidos de la época, pero 25 años después las vidas de algunos han cambiado tanto que ya ni siquiera se dedican a la interpretación. El que fuera director de la serie, Manuel Ríos San Martín, ha compartido en Twitter una imagen del reencuentro en el que -según cuenta- han participado 70 personas entre el reparto y el equipo técnico.

Valle (Eva Santolaria) y Quimi (Antonio Hortelano) era la pareja protagonista de la pandilla del Colegio Azcona de la que también formaban parte César (Julián González), Isabel (Virginia Rodríguez), Luismi (Manuel Feijóo), Arancha (Duva Jové) o Eloy (Nicolás Belmonte), entre otros. Con una audiencia media de cuatro millones de espectadores, la serie tenía en el centro de la trama las relaciones de amor y amistad entre los personajes y poco a poco fue incluyendo otros temas que preocupaban a la sociedad de la época como el consumo de drogas, las vida sexual de los jóvenes y los embarazos no deseados, el abandono escolar o incluso la violencia de género. La ficción no se limitaba al público infantil y, de hecho, lograba reunir frente a la televisión a toda la familia.

El reparto también contaba entre los intérpretes de personajes adultos como profesores y padres a Beatriz Carvajal, María Garralón, Francis Lorenzo, Tina Sainz, Estrella Zapatero, Miguel Rellán, César Vea, Ana Otero o Mercè Pons, entre otros muchos. Además, en la serie aparecieron también Clara Lago, Álex García, Concha Velasco, Raúl Arévalo, Enrique Arce o Juan José Ballesta.

Qué ha sido de los protagonistas de 'Compañeros'

Durante años, sus caras empapelaron las carpetas de los adolescentes y se convirtieron en auténticas estrellas de la televisión. Sin embargo, años después la mayoría de ellos tuvieron carreras discretas y en muchos casos dedicadas casi por entero al teatro. Antonio Hortelano, que daba vida al rebelde Quimi, había trabajado en otras series de éxito de la época pero después de 'Compañeros' se centró en el teatro. Poco dado a compartir su vida personal, ni siquiera tiene redes sociales y recientemente ha aparecido en proyectos como 'Sin Identidad' o 'Punta Escarlata'. Su compañera y pareja en la serie Eva Santolaria, que daba vida a Valle, ha seguido trabajando en televisión y ha participado en algunos títulos cinematográficos. Tuvo un papel destacado en '7 Vidas' y apareció en 'Los misterios de Laura' , así como en varios títulos de TV3 como 'Pop Rapid' o 'Cities'. Recientemente, estrenaba la serie 'Todos mienten' para Movistar Plu+ que cuenta con un reparto muy coral y que recientemente ha comenzado a rodar la segunda temporada.

Julián González interpretaba a César y era una de las caras más conocidas de la televisión de los 90 tras su participación también en 'Farmacia de guardia' o 'Menudo es mi padre'. Después, tuvo algunas apariciones esporádicas en cine o televisión para acabar retirándose de la pantalla. Vivió varios años en Inglaterra y ha trabajado en sectores totalmente alejados del mundo artístico. Al igual que Hortelano no tiene redes sociales y no comparte aspectos de su vida personal. Duva Jové interpretaba a Arancha, la joven que tenía una relación con César y que se marchaba a Argentina para justificar la desaparición de su personaje en la quinta temporada, aunque volvió a aparecer fugazmente en la séptima. Aunque ha participado en diferentes títulos de cine y televisión, el más conocido es quizá 'Mentiras y gordas', no ha desarrollado una gran carrera en la interpretación. Duva sí tiene redes sociales y comparte tanto imágenes de su época de actriz, como de su vida familiar y rodeada de naturaleza.

Manuel Feijóo provenía de la familia Aragón, ligada al mundo del espectáculo, en concreto él es hijo de Rita Irasema, sobrino de Emilio Aragón y nieto de Miliki. Además de en 'Compañeros' como Luismi, había aparecido también en 'Menudo es mi padre' o 'Más que amigos'. Tras la exitosa serie se ha dedicado a otras facetas dentro del mundo artístico, especialmente como guionista consiguiendo varios reconocimientos con 'Carlitos y el campo de los sueños' o 'Hawaii'. También se ha subido al escenario como monologuista y como conferenciante con su TEDTalks 'La vida es como un circo', que juega con la tradición familiar. Ha hecho sus pinitos como ilusionista ha sido cocreador del reality de Netflix 'Insiders'.

Ruth Núñez se incorporaba en la segunda temporada de la serie para interpretar a Tanja, una joven bosnia que comienza una nueva vida en España tras huir del conflicto bélico en su país. Después de la serie de Antena 3 protagonizó el gran éxito que fue 'Yo soy Bea', la adaptación de la serie colombiana 'Yo soy Betty, la fea'. Después ha hecho también teatro y ha participado en otras series como 'Frágiles' o 'Amar es para siempre'.

Lidia de Miguel interpretaba a Sara y cuando llegó a 'Compañeros' tenía ya una larga carrera televisiva en programas infantiles como 'Los mundos de Yupi', también aparecía junto a Carmen Sevilla en el Telecupón y había sido copresentadora de 'Vip Guay' junto a Emilio Aragón. Después de la serie de Antena 3 hizo pequeñas colaboraciones en televisión, pero está realmente dedicada a proyecto teatrales.

Virginia Rodríguez interpretaba en 'Compañeros' a Isabel y comparte con su primo y compañero de reparto Manuel Feijóo el segundo apellido Aragón. Sobrina también de Emilio Aragón y Rita Irasema es también nieta de Miliki. De hecho, se subió con ellos por primera vez a un escenario en la obra 'El flautista de Hamelín'. Después de 'Compañeros' participó en títulos como 'Hospital Central' o 'El Príncipe' y protagonizó la película 'Esto no es una cita'. Además de seguir trabajando como actriz es productora del espectáculo Rocky Horror Madrid y creadora del proyecto El secreto de Madrid que está entre un scape room y una obra de microteatro. Recientemente, participó con un papel en la exitosa serie de Netflix 'Machos Alfa' y ha compartido en redes sociales que ha dirigido su primer corto '7 dosis de dopamina'.