Durante la primera semana de agosto, el tema de conversación de muchos ha sido el caso de Daniel Sancho, hijo del conocido actor Rodolfo Sancho, que ha sido detenido en Tailandia tras asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. El español se ha declarado culpable del asesinato y desmembramiento de Arrieta, un cirujano de 44 años, y ya ha ingresado en una prisión tailandesa. La macabra historia del joven español aún continúa, en un país que hace más de medio siglo fue escenario del prolífico 'trabajo' de uno de los asesinos en serie más conocidos de la región, Charles Sobhraj, cuya historia se convirtió en serie para la plataforma Netflix.

Sobhraj, más conocido como 'La serpiente' —como se llama la serie, de ocho episodios de una hora de duración—, es un ciudadano francés, de padre indio y madre vietnamita, nacido en Saigón (hoy Ho Chi Minh) en 1944. En la década de los setenta, el sudeste asiático se vio azotado por una oleada de crímenes, especialmente la zona de Tailandia. Sobhraj, al que también conocían como 'el asesino del bikini', tenía un aspecto "no europeo" que hacía que los hippies blancos que iban a hacer turismo a la región lo vieran como alguien inofensivo. Los estafaba sin reparos. El mote de 'La serpiente' se lo llevó por su habilidad a la hora de evadir a las autoridades.

Fue condenado en India por al menos 12 asesinatos, por lo que estuvo en prisión de 1976 a 1997; tras su liberación se trasladó a París y, de allí, a Nepal, pero acabó siendo detenido de nuevo, juzgado y condenado a dos cadenas perpetuas en 2003. En diciembre de 2022, 'La serpiente' fue deportado a París, tras ser liberado de la cárcel por problemas de salud.

La historia de Sobhraj ha sido plasmada en al menos tres libros: 'Serpentine' (1979), de Thomas Thompson; 'The life and crimes of Charles Sobhraj' (1980), de Richard Neville y Julie Clarke; y 'The bikini murders' (1982), de Noel Barber, parte de la colección 'Great Cases of Interpol' del 'Reader's Digest'. El segundo, el firmado por Neville y Clarke, sirvió también como base para una película estrenada en 1989 sobre su vida, 'La sombra de la cobra'. En enero de 2021, medio siglo después de su época como asesino, BBC emitió los ocho episodios de 'La serpiente', protagonizada por Tahar Rahim, poco antes de que entraran en el catálogo de Netflix.

Muchos asesinatos, 8 episodios y una buena historia

La miniserie está compuesta por ocho episodios de una hora, aproximadamente, que cuenta la historia de Sobhraj (Tahar Rahim), un francés que se hace pasar por comerciante de gemas. Viajó (y asesinó) por Tailandia, Nepal e India, especialmente en zonas frecuentadas por hippies y mochileros, junto a su novia Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman), para convertirse en los principales sospechosos de las muertes que dejaban tras de sí.

Dirigida por Hans Herbots y Tom Shankland, 'La serpiente' tiene una puntuación de 6,8 en Filmaffinity y de 7,6 en IMDB, unas críticas notables entre los expertos y está disponible completa en Netflix.